窓越しにヤモリを発見し夢中になって追いかけていたら、とんでもないバレリーナポーズに…！？この投稿は執筆時点で84万回表示され「面白すぎて声出たわｗ」「バレリーナ登場でもう無理w」「思ってたバレリーナと違って声出たw」といった声が殺到しました！

【動画：「面白すぎて声出たｗｗ」ヤモリを発見して変なポーズで固まった猫→もう1匹が来ると…】

窓越しにヤモリを発見すると…

Xアカウント「隣人（@yo2_seikatsu）」さまには、日々2匹の飼い猫さんたちの様子が投稿されています。

この日、窓の外を興味深そうに眺めていたという猫さんたち。その視線の先には、窓にくっついているヤモリの姿が！

動いているものを見つけたら、追いかけたくなってしまうのが猫の性！早速、1匹の猫さんが窓越しにヤモリを追いかけ始めたのだそう。

最初はよく見る光景だったという飼い主さん。しかし、「ヤモリを捕まえたい」と熱が入ってしまったのでしょうか。ヤモリに前足を伸ばして立ち上がったその瞬間…。

なんとそのまま半回転して、ビヨーンとストレッチポーズのような状態になってしまったそう！

まるでバレリーナがちょっぴりおかしな動きを披露しているかのような、コミカルな動きだったといいます。

まさかのポーズと登場の仕方に爆笑

その後、ちょっぴりバランスを崩してしまった猫さん。「やっちゃった！」と言うように再びヤモリを捕まえようと距離感を見定めたそうですが、最終的にはヤモリから興味を失ってしまったそうです。

しかしこれでは終わらず、もう1匹の猫さんが姿を現したそうです。しかし、その登場の仕方はというと…？

窓の桟（さん）に掴まりながらの二足歩行だったとか！「バレエのレッスン場ですか？」と、思わずツッコミたくなってしまいます。

まるで「一緒に打ち合わせでもしてた？」と言わずにはいられない、独特なスタイルでヤモリを捕まえようとする猫コンビなのでした！

2匹の独特なポージングに爆笑の嵐

独特なポージングでヤモリを捕まえようとする猫コンビの姿は、Xに投稿されると多くの人に注目を集め、記事執筆時点で84万回以上も表示されました。

投稿を見た人からは「面白すぎて声出たわｗ」「バレリーナ登場でもう無理w」「思ってたバレリーナと違って声出たw」といった声が殺到し、多くの人が2匹の行動に爆笑したようです！

Xアカウント「隣人」さまでは、今回ご紹介した猫さんたちの暮らしぶりが日々投稿されています。

隣人さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「隣人（@yo2_seikatsu）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。