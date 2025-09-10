「これでも夫婦なんですけど！」スーツ姿の妻とヨレヨレシャツを着た夫、店員の一言が気になってしまい……

楽しいはずの買い物も、店員の何気ない一言で微妙な気分になることも。東京都の40代女性は、

「私が仕事でお客様に会いに行った帰りに、主人と服を買いに行きました」

と、ある日の出来事を振り返る。その日は休日だったが、女性は仕事が終わった後だったためスーツ姿で、自宅で過ごしていた夫は「Ｇパンにヨレヨレのネルシャツ」というラフな服装だった。その後、夫婦で訪れたアウトレットショップで、耳を疑う言葉をかけられてしまう。（文：林加奈）

「スーツを着ていた私がかなり年上に見えたのか？」

この対極にあるような2人の服装が、店員に何らかの憶測を働かせたらしい。ある大手ブランドのアウトレットショップで、会計の時にこんなことがあった。

「私がカードを出したら会計のところにいたオバサンに『会計一緒で袋は別？』と笑いながら言われたので『私達、これでも夫婦なんですけど！』と言ったら、押し黙ってしまいました」

別の袋にしてもらったことで、別々に持ち帰るものと思われたのだろう。しかし女性は店員の一言を余計だと感じたようだ。その時の心境をこう振り返った。

「私達夫婦は、生活感がなくてカップルと思われることが多かったのですが…お化粧バッチリして、スーツ着ていた私がかなり年上に見えたのか？Ｇパンにヨレヨレのネルシャツ着ていた主人のスポンサーと思われたなんて…ビックリしました！」

女性の考えすぎのような気もするが、納得いかない対応だったようだ。

※キャリコネニュースでは「お店で失礼なことを言われた話」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/YTFRVFA1