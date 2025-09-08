「異形のヒグマOSO18」を生んだのは”人間”だった…恐るべき”人間の力”と一頭のヒグマの「歪められた一生」

道東を恐怖と混乱に陥れた「牛を襲うヒグマ」の正体とは? ハンターの焦燥、酪農家の不安、OSO18をめぐる攻防ドキュメント『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』。

追うハンター、痕跡を消すヒグマ、そして被害におびえる酪農家の焦燥をつづり、ヒグマとの駆除か共生かで揺れる人間社会と、牛を襲うという想定外の行為を繰り返した異形のヒグマがなぜ生まれたのか、これから人間は変貌し続ける大自然とどう向き合えばいいのか。『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』から抜粋・再編集してご紹介！

山の神を「怪物」に変貌させたのは大自然か、それとも人間か？

これほど面白い取材はなかった

番組の放送が終わったあと、最初に入手した一枚の写真について、有元がこう言ってきた。

道総研にいた近藤麻実が推察したように、2019年8月、郄橋雄大の牧場に設置した罠をあやうく逃れたのが確かなら、そのときOSO18は、傷を負うという痛切な体験を通して、罠を学んだことになる。ヒグマは、その傷と引き換えに、真の意味で「OSO18」となったのではないか。

それは、そうかもしれない。すると、あの写真は、「OSO18」なる存在が誕生したばかりの一枚ということになる。それを出発点に取材を始めたことは、まったくの見当違いでもなかったのかもしれない。だが私は、それよりも、番組の放送が終わったあとも有元がOSO18にとらわれ続けていることに、思わず笑ってしまった。

長い取材では、土砂降りの沢でずぶ濡れになったことも、森を泥だらけになって走ったこともあった。うまくいかない状況を嘆き合ったこともあった。番組にならないと思ったことも、一度や二度ではない。だが、有元はしぶとく現場に通い続けた。私がいなくても番組はできただろうが、彼がいなければ、間違いなく完成していない。

いまとなれば、黒澤明や橋本忍が『七人の侍』や『生きる』で実践した「共同脚本方式」にならい、編集室で交互にコメントを書き合った時間が、懐かしい（NHKでは、伝統的に、ナレーションのことをコメントと呼ぶ）。番組の放送が終わった2023年の秋の夜、渋谷でひらいたささやかな打ち上げの席で有元が言った、「これほど面白い取材はいままでなかった」という言葉は、忘れ難いものだ。

取材の中で得た学び

結局、主役であるOSO18が生きる姿を私たちのカメラが捉えることは一度もできず、不在の中心の周囲をひたすら記録することになった。

予期し得ない特別な瞬間に立ち会い、撮ることがいつも望みだが、今回は然るべき場所にカメラを据えることができない時期が長かった。何もかもを撮ろうとすることは不可能だとしても、撮り逃すこと自体を楽しめる余裕はなく、後悔が続いた。

ただ、「見えないもの」が深い森のなかに潜んでいるという予感が、「何かが起きるかもしれない」不安や恐怖を掻き立ててくれて、映像に力を与えてくれたのは間違いない。見えるものがすべてではないことを、取材のあいだ、痛いほど身をもって学ばせてもらったことも、いまではよかったと思う。

付け加えていえば、仮にトレイルカメラが普及する前だったとしたら、生きたOSO18の映像や写真は、最後までなかったことになる。徹底して見えないにもかかわらず、とりかえしのつかない悪を次々となす存在。そうした存在が現れたときに、人間には畏怖のような感情がうまれるのかもしれない。何もかもが見えるのではない時代に生きていたら、と想像せずにはいられない。

OSO18のような個体がさらに出現する可能性

1頭の異形のヒグマをうみだしたのは、人間だった。肉の味を覚え、肉に依存するようになったそのヒグマは次第に野性を奪われ、身体は弱っていった。すでにエゾシカは大発生水準にあるが、栄養価の高い牧草がさらに広がり、温暖化が進めば、数はさらに増える。その肉を食べることによってOSO18がOSO18になっていったのだとすれば、今後、同じような個体がさらに出現する可能性はきわめて高い。

事実、牛がヒグマに襲われる事件はその後も起きている。広がり続けるデントコーン畑は、またヒグマを牧場へとおびきよせるだろう。そこにいる穏やかな牛たちを獲物として認識したとして、なんの不思議もない。個としての人間がヒグマに出会うと、即座に襲われ、高い確率で殺されるのだろうが、集団としての人間の強すぎる力は、ヒグマという種自体を変えていくのかもしれない。

もっとも、適切に対処をすれば、過剰に恐れる必要はないことは明記しておきたい。最初の罠が成功していれば、被害は1頭で終わっていたかもしれない。酪農家たちは、夜通しで音を出すラジオや、光を放つライトを牧場や牧野に設置したが、2022年以降、そうした場所では被害がなく、一定の効果があったと考えられる。OSO18ほど用心深いヒグマなら、同様の対応で防げる可能性はあるし、積極的に人間の前に現れるヒグマなら、赤石のようなハンターならきっと仕留められるだろう。

ただ、赤石のように、個としてヒグマと対峙できるような人間が、いま、どれだけいるだろうか。守られ、安全に馴れ、リスクを減らすことに長ける人間こそが、自然から遠ざかり、生物として最も変わっているのかもしれない。

これでOSO18をめぐる記録は終わった。だが、いや、そうなのか、という気持ちが頭をもたげてくる。私は、OSO18という個体がわかったと言えるのだろうか。たとえば、牛を襲った動機は「食べるため」だけだったと、本当に言えるだろうか。

