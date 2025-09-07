橋本愛「私と70歳になっても友だちでいてくれる？」、木竜麻生「重ぇよ！」
女優の橋本愛（29歳）が、9月6日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。木竜麻生に「私と70歳になっても友だちでいてくれる？」と聞いたら「重ぇよ！」と言われて「まだYesの返事はもらってない」と語った。
夜ドラ「いつか、無重力の宙で」に出演する木竜麻生と森田望智が番組のゲストとして登場。木竜の友人である橋本愛がVTR出演し、木竜について「麻生ちゃんはすごくお芝居も真面目で、本とかもすごい好きで読んでいらっしゃって、すごくおしとやかで奥深く見えるんですけど、実際そうなんですけど、実際はめちゃめちゃギャグセンスが高い人で。面白いんですよ、もっともっと素顔を出してもらいたい。ご家族も面白いらしくて、家族全員で誰が1番面白いか競い合いながら生きてきたんですって」と話す。
橋本は東京にそれほど友人が多くないため、木竜の存在は「結構貴重な友人なんです。だから現場で、『私と70歳になっても友だちでいてくれる？』って聞いたら、（木竜は）『重ぇよ！』『重い！重い！』って。まだYesの返事はもらってない」と語った。
木竜は「本当に脈略なく、言われて。たしかに『重い。怖い』って言いました」と笑い、「大好きですし、続けられる限り友だちでいたい、ということは伝えておきます」と橋本にメッセージを送った。
