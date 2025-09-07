スーパーの値引きシールはうれしい。「レジで3割引」なんていうのを見つけると、買う予定ではなかった総菜までついカゴに入れてしまう。スーパー側もそんな客の心理を読んで、シールを張るタイミングにさまざまな工夫しているという。何時ころに買い物に行くのがお得なのか。

雨予報があると客足が早まる

あるスーパーの元社長は、値引きのタイミングは1日に3回あり、時間帯によって値引率を変えるのだと話している。1回目は夕方4〜5時ころからで1〜2割引。2回目は夜7〜8時ころから2〜3割引き。3回目は閉店1〜2時間前からの3割引きから半額。やはり、遅い時間に買い物するほどお得というわけだが、遅すぎると売り切れになっていたりと、このへんが難しい。

夕立など雨予報があると客足が早まるため、値引きシールも早めに張りはじめ、値引き幅を大きくしたりするという。鮮魚コーナーで、一切れ300円の魚が2切れ500円になったりするのはこんな時だ。

卸売市場が休みの水曜、日曜は

これとは別に、午後2〜4時に弁当やランチプレート、寿司などの「値引きタイム」がある。スーパーとしても、食品ロスを出さず夕方までに売り切りたい。開店直後もねらい目。前日に売れ残った野菜や果実、揚げものが安売りワゴンに半額近くで並んでいる。

曜日によっても割安セールは違う。水曜と日曜は卸売市場の多くが休みなので、スーパーには市場経由の魚や野菜の入荷がない。並んでいるのは前日入荷のものも多く、スーパー側は少しでも早く売ってしまいたいから、日曜、水曜は早い時間から値引きシールがベタベタ張ってあったりする。

台風や豪雨など大荒れの翌日も安くなる。来客が極端に少なかったり、時には休業になったりして、前日に売れなかった商品を早く処分しなければならないからだ。

食品の値上がりはまだまだ止まりそうにない。値引きシール攻略法で上手な買い物を......。

（シニアエディター 関口一喜）