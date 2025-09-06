9月6日に日本テレビ系で放送される櫻井翔主演の土曜ドラマ『放送局占拠』の第8話にて、座敷童の素顔が明らかになる。

櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる『占拠』シリーズは、2023年の『大病院占拠』（日本テレビ系）、2024年の『新空港占拠』（日本テレビ系）と続編が制作され、今作が3作目となる。『大病院占拠』では鬼、『新空港占拠』では干支をモチーフにしたお面が印象的だった武装集団だったが、『放送局占拠』では、妖怪のお面をかぶった妖が500名の人質をとり、放送局を占拠する。

9月6日に放送される第8話。冷凍庫に閉じ込められ気を失った大和（菊池風磨）は、間一髪で武蔵と天草（曽田陵介）に助けられ、一命を取り留めた。護送された大和は、「伊吹（加藤清史郎）は大勢の命を奪おうとして危険だ」と警告。伊吹を止めるため武蔵は大和と共闘することを決める。一方、大和が死んだとだまされている般若・伊吹は、ある目的に向かって動き出す。スタジオには俳優で内閣官房長官・式根泰山の息子・式根潤平（山口大地）が呼ばれ器具に拘束されてしまう。伊吹は武蔵にすべての始まりとなった闇を明らかにしろと迫る。そして、ついに座敷童の正体が明らかになり、最後には“ありえない”結末が訪れる。

