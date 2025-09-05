女優・ファッションモデルのほか、『ラヴィット！』（TBS系）や『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）などバラエティ番組にもレギュラー出演するなど、多岐にわたって活躍している横田真悠。公開中の映画『隣のステラ』では、今をときめく若手人気女優・篠原葉月役で存在感を放っている。そんな横田に、『君が落とした青空』（2022年）以来の共演となった福本莉子とのエピソードや、自身の現在地について話を聞いた

参考：『君が落とした青空』では恋のライバル関係に 福本莉子×横田真悠が語るそれぞれの恋愛観

ーー天野千明役の福本莉子さんとは『君が落とした青空』以来の共演になりますね。当時お二人にインタビューさせていただきましたが、あまり喋っていなかったとお話しされていたのが印象に残っています（笑）。

横田真悠（以下、横田）：今回はたくさん話せたんですよ！ すごく仲が良くなって。プライベートでも遊ぶようになったほどです。

ーーそうなんですね！ なにかきっかけがあったんですか？

横田：前回はあまり一緒のシーンがなくて。今回もそこまで多くはなかったんですけど、キャストみんなの年齢が近いこともあって、待ち時間に話す機会が結構あったんですよね。それで、ご飯の話をしていたときに、莉子ちゃんが「今後ご飯一緒に行きませんか？」と言ってくれて。莉子ちゃんのおかげで友達になれました。

ーー福本さんからのアプローチだったんですね。

横田：私も前から友達になりたいと思っていたんですけど、性格的に自分から動くのが結構難しくて。莉子ちゃんも本当は自分からグイグイ行くタイプではないと思うんですけど、一歩踏み込んでくれました。すごく嬉しかったです。

ーー年齢的には福本さんのほうが一つ下ですよね？

横田：そうですね。でも莉子ちゃんのほうがお姉さんみたいで（笑）。一緒にいて、すごくラクなんですよね。『君が落とした青空』のときはコミュニケーションを取る機会が本当になかったので、ものすごく成長できたと思います（笑）。

ーー仲良くなれたようでよかったです（笑）。横田さんが演じた篠原葉月は、今をときめく若手人気女優で、福本さん演じる千明と恋のライバルになるか……という役どころです。

横田：監督と相談をして、千明の恋敵に見えるような塩梅を意識しながら演じました。本人にはその気がないけれどその気があるように見せるのは、実際にやっていて難かしたかったです。

ーー“若手人気女優”という点では、最初の登場シーンからその風格が漂っていました。

横田：ありがとうございます。もちろん千明としてではあるんですけど、同業の人にそう思ってもらわないといけないのは、なかなか難しいなと思いました。確かあのシーンは紙吹雪とか照明のこだわりもあったので本当に大変で。何回も撮り直した記憶があります。

ーー昴役の八木勇征さんとは初共演ですよね。

横田：お芝居は初めてだったんですけど、『ラヴィット！』にゲストとして何回か来ていただいたことがあって。バラエティでの立ち振る舞いというか、ついみんなが笑ってしまうようなおもしろい方だというのはよく知っていたので、とても親近感がありました。お芝居もすごくやりやすかったです。

ーー『ラヴィット！』のレギュラー出演も長いですよね。

横田：もう4年になりますね。『世界の果てまでイッテQ！』も同じ年に出始めたので。

ーーバラエティにレギュラー出演しながら、モデルやお芝居のお仕事をコンスタントにやっているのって、スケジュールの調整のことを考えると改めてすごいことですよね。

横田：そう言われると確かにそうですね（笑）。でも、どの現場も本当にいい人たちに恵まれていて。みなさんのおかげでできていることだなと改めて実感します。

ーーバラエティの現場とお芝居の現場では求められることも変わってくるじゃないですか。

横田：そうなんですけど、逆にいい意味でリフレッシュになっている気がします。バラエティで素の自分を出す機会が定期的にあるからこそ、役に飲まれることも自分を見失うこともなくできているのかなって。1週間に1回は素の自分が出てくるので（笑）。お芝居ってやっぱり緊張するんですよね。

ーーそうなんですか？ あまり緊張するタイプには見えないです。

横田：めちゃくちゃ緊張しますよ。カメラが目の前にあるとお芝居できないって思っちゃうので（笑）。

ーーそれこそモデルのお仕事で“見られること”には慣れているのでは？

横田：モデルのお仕事は服やアクセサリーを見せるのがメインなのでまた違うんですよね。カメラに写るときも服やアクセサリーのことばっかり考えているので。

ーーあぁ～なるほど。でもそう考えると、どのお仕事もいい相互作用が生まれている感じがしますね。

横田：それは間違いないです。例えば『ラヴィット！』にゲストの方が番宣で来るときは、とにかく楽しんでもらうことを意識していて。私はもう慣れているのでまったく苦ではないんですけど、お芝居をメインでやっていると、2時間生放送のバラエティって結構ハードルが高いと思うんですよね。ものすごく大変なことなので、少しても楽しんでもらえるといいなと思いながらやっています。

ーーそのホスピタリティ精神はすごいですね。

横田：私は毎週木曜日に出ていますが、一度番宣で火曜日にも出させていただいたことがあって。なのでドラマか映画の番宣で全ての曜日を制覇したいなと思っています（笑）。それが目標ですね。

ーー俳優業で何かチャレンジしてみたいことはありますか？

横田：カーアクションをやってみたいです。

ーーそうなんですか？ 意外ですね。

横田：車も好きですし、アクション映画も大好きなんですよね。『ジョン・ウィック』とか『007』とかマーベル映画とか……あとホラー映画も好きです。なので、いつかアクション映画に出てカーアクションに挑戦してみたいです。

（取材・文＝宮川翔）