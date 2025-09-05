25.7万再生され話題を呼んでいるのは、おばあちゃんに猫をお迎えしたことをサプライズで報告する様子。おばあちゃんの大きなリアクションには「猫大好き人間らしいリアクションですね」「ネコちゃんが本当に好きなんですね」などのコメントが集まっています。

【動画：『サプライズ』88歳のおばあちゃんに猫を迎えた報告した結果…】

おばあちゃんにサプライズ報告

Instagramアカウント「ten │ スコティッシュストレート」に投稿されたのは、「猫を飼い始めた」ことをおばあちゃんに報告する様子。実は以前飼っていた猫が虹の橋を渡ってから1年半ほど経ち、おばあちゃんに「新しい子は飼わないの？」と聞かれていたそうです。

そんな中縁があり、ブリーダーさんからスコティッシュストレートの「テンちゃん」をお迎えした投稿主さん。サプライズでおばあちゃんに報告しに行ったそうです。猫が大好きなおばあちゃんの反応はいかに…？

テンちゃんを見た反応は？

テンちゃんを抱っこした投稿主さんが待っているお部屋に入ってきた、88歳のおばあちゃん。最初は「何？」と不思議そうにしていましたが、テンちゃんが目に入ると…？

「うわぁああああああぁあ！」と大絶叫！これにはサプライズを仕掛ける側の投稿主さんもびっくりしてしまったそう。大きなリアクションを見せたおばあちゃんは「えぇっ」と戸惑いつつも「あんたかぁわいっ」と一瞬にしてテンちゃんにメロメロになったといいます。

一瞬で家族に

おばあちゃんはうれしそうにテンちゃんを抱っこすると、まるで赤ちゃんをあやすようにゆらゆらしていたといいます。テンちゃんはおばあちゃんの大きな声に驚いた表情を見せながらも、おとなしく抱っこされていたそう。

別の日も、おばあちゃんはテンちゃんにたくさん話しかけながらおやつを食べさせていたといいます。おばあちゃんにとっては大事なお孫さんが飼っている猫ちゃんは、孫も同然なのかもしれません。とっても優しいおばあちゃんですね。

おばあちゃんの特大のリアクションを見た視聴者からは「おばあちゃん可愛い」「楽しいおばあちゃんだにゃ！」などのコメントも。テンちゃんだけでなくおばあちゃんのファンも増えたようですよ。

Instagramアカウント「ten │ スコティッシュストレート」には、テンちゃんがおもちゃで遊ぶ様子やすやすや眠る様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ten │ スコティッシュストレート」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。