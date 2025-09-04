◇セ・リーグ ヤクルトー巨人（2025年9月4日 岐阜）

ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が4日、今季2度目のマルチ本塁打となる17号グランドスラムを放った。

初回2死三塁で巨人先発左腕・又木から2試合連発の先制16号2ランを放っていた村上が、4回の第3打席に岐阜の雨空に2本目のアーチを架けた。

2―1で迎えた4回。長岡の適時二塁打などで3点を奪い、なおも1死満塁とビッグチャンスで打席に立った村上は、相手2番手右腕・泉が投じた2球目、高めに抜けてきたカーブを振り抜くと、打球はライナーで右翼席に突き刺さった。

外野手が一歩も動かない完璧な一発にスタンドは騒然。確信のグランドスラムの着弾を見届けた村上は、悠然とダイヤモンドを1周した。1点リードで迎えたこの回に一挙7点。大雨による中断7分もあった中で衝撃のビッグイニングとなった。

8月30日の広島戦（神宮）で3本の本塁打を放って以来、今季2度目のマルチ本塁打。これで故障から復帰後、33試合で17発と2試合に1本以上の驚異的なペースで本塁打を積み上げている。直近6試合では7発目。打点も6試合で14打点と“村神様”が無双モードに突入している。

また、NPB公式サイトによると「岐阜県営長良川球場」の試合前までの通算本塁打は公式戦64試合で98本。65試合目となったこの日の一戦で村上の2本目の本塁打が球場通算100号のメモリアル弾となった。