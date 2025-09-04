CL、リーグフェーズの登録リストが発表！日本人選手はトッテナム高井幸大のみ登録外…残り8名はメンバー入り

欧州サッカーの頂点を競うUEFAチャンピオンズリーグ。

先週プレーオフが終了し、本選出場36チームが決定。組み合わせ抽選会も行われ、リーグフェーズの全対戦カードが決まった。

今季、CLに出場する日本人選手所属チームは以下の9クラブ。

リヴァプール（遠藤航）

トッテナム（高井幸大）

バイエルン（伊藤洋輝）

フランクフルト（堂安律）

モナコ（南野拓実）

アヤックス（板倉滉）

スポルティングCP（守田英正）

スラヴィア・プラハ（橋岡大樹）

コペンハーゲン（鈴木淳之介）

残念ながら日本人4名（前田大然、旗手怜央、稲村隼翔、山田新）が所属するセルティックが敗退したため、本選出場は9名にとどまった。

そして、3日にリーグフェーズにおける各チームの登録リストが発表。トッテナムの日本代表DF高井幸大を除く上記8名がメンバー入りを果たしている。

20歳の高井は今夏、Jリーグ史上最高額の500万ポンド（約9.9億円）で川崎フロンターレからプレミアリーグの強豪へ移籍したが、合流直後に足底筋膜炎で離脱。プレシーズンツアーやプレシーズンマッチに参加できず、ようやく練習に復帰できるかという状況だ。

なお、高井はトッテナムへ加入したばかりのため、年齢的な条件（※2024年1月1日以降の生まれ）は満たす「リストB」も登録外。CLのリーグフェーズは欠場することが確定している。