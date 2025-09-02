俳優の奥野壮が8月30日、31日にバースデーイベントを開催し、自身のInstagramにオフショットの模様を投稿した。

8月30日に大阪の朝日生命ホール、8月31日に東京の昭和医科大学上條ホールにて開催された「SO OKUNO Birthday Event 2025」。25歳となった喜びを多くのファンと分かち合った奥野だが、そこにはドラマ『下剋上球児』（TBS系）で共演したキャストたちも来場していたようだ。

奥野は「2日間、バースデーイベントありがとうございました！！ご来場いただいた皆さん、配信で見てくださった皆さん、ありがとうございました！！」と述べ、「かつくん、もとき、しゅんぺー、来てくれてありがとう。大好きな人たちに囲まれてイベントができて楽しかったです！！」と訪れた、兵頭功海、中沢元紀、生田俊平にも感謝を寄せた。

パジャマ姿の奥野が切り取られたイベントの模様のものから、兵頭とのピースツーショット、中沢、生田との笑顔あふれるスリーショット写真が投稿されている。

（文＝リアルサウンド編集部）