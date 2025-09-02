【おかあさんといっしょ】「ゆういちろうお兄さん」「まやお姉さん」「ポーズマン」たちがアクスタやマスコットに！
子ども向けTV番組でお馴染みの『おかあさんといっしょ』に出演するお兄さんやお姉さん、個性的なキャラクターたちが初プライズ化！ アクリルスタンドやちびぐるみが登場する。
1959年に放送開始以来親子で楽しまれているTV番組『おかあさんといっしょ』に出演するお兄さん・お姉さんたちが初のプライズ化！
今回登場するのは、集めて飾りたくなるアクリルスタンドと、持ち歩いて楽しめるちびぐるみの2ラインナップ。
おうちでもお出かけ先でも、『おかあさんといっしょ』のお兄さんお姉さんといつでも一緒に過ごせちゃうぞ。
「おかあさんといっしょ アクリルスタンド」は、「シルエットはかせ」「クレッピー」「オタマジシャン」「ポーズマン」「ナーニくん・ゆういちろうお兄さん・まやお姉さん」「かずむお兄さん・あづきお姉さん」「集合」の全7種。
集めて飾って賑やか楽しい『おかあさんといっしょ』の世界観を楽しんじゃおう。
「おかあさんといっしょ ちびぐるみ」は、「ゆういちろうお兄さん」「まやお姉さん」「かずむお兄さん」「あづきお姉さん」の全4種類。
約11cmの小さくてかわいいサイズのぬいぐるみはボールチェーン付き。カバンなどの持ち物に付けて、いつでもいっしょにお出かけしちゃおう。
2025年9月6日（土）より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」（以下ナムクレ)限定の景品として展開されるので、見かけたらぜひチャレンジしてみてね。
☆アクスタやちびぐるみのイメージをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）NHK
1959年に放送開始以来親子で楽しまれているTV番組『おかあさんといっしょ』に出演するお兄さん・お姉さんたちが初のプライズ化！
今回登場するのは、集めて飾りたくなるアクリルスタンドと、持ち歩いて楽しめるちびぐるみの2ラインナップ。
おうちでもお出かけ先でも、『おかあさんといっしょ』のお兄さんお姉さんといつでも一緒に過ごせちゃうぞ。
集めて飾って賑やか楽しい『おかあさんといっしょ』の世界観を楽しんじゃおう。
「おかあさんといっしょ ちびぐるみ」は、「ゆういちろうお兄さん」「まやお姉さん」「かずむお兄さん」「あづきお姉さん」の全4種類。
約11cmの小さくてかわいいサイズのぬいぐるみはボールチェーン付き。カバンなどの持ち物に付けて、いつでもいっしょにお出かけしちゃおう。
2025年9月6日（土）より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」（以下ナムクレ)限定の景品として展開されるので、見かけたらぜひチャレンジしてみてね。
☆アクスタやちびぐるみのイメージをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）NHK