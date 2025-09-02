この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Uber Eatsの配達報酬がいよいよ深刻な状況に――。デリバリー配達員・レクターさんが「ついに閑散期到来!? Uberのクエスト・固定報酬の報酬が悪化してしまう…」と題した動画を公開し、Uber Eats配達報酬の減少傾向や業界全体の“見えない改悪”について赤裸々に語った。



動画冒頭、レクターさんは「今週Uber Eatsのクエスト（回数によるインセンティブ報酬）がまた配信されたと思うんですけど、若干単価が下がり気味かなっていう印象を受けまして」と切り出し、クエスト横浜市で導入されている固定報酬の変動をリアルな実体験をもとに解説。「これは閑散期の匂いがしてきたなっていう印象を受ける」と警鐘を鳴らす。



レクターさんによれば、「初回のこの1段階目が結構単価下がったなっていう印象」と、従来よりクエスト1回あたりの単価が下落傾向で、夏場は1件80円だったものが60円まで落ちている状況。「どんどんどんどんこれ下がってるなっていう…」と述べ、「これはクエストに縛られる可能性が非常に高いので、今後より単価が低くなる可能性もあるかな」と危機感を示した。



さらに、「クエストの基準ってどうなってるんだろう」「普通直近の配達回数に見合った件数のクエストを割り当てるのが妥当なのに…最近は思い通りにいかない」と、クエスト回数や報酬体系の不透明さにも切り込む。自分の例だけでなく「この話が本当だとしたら、ちょっときついかな」と配達員仲間の声にも言及。「これは見えない改悪と言ってもいいんではないでしょうか」と現状を批判した。



横浜での固定報酬についても、「最初だけ単価高くて後から下がっていくんじゃないの、まさにこれが今現実となっている」と警戒心をあらわに。固定報酬とは、配達時間に応じて報酬が入るシステム。アプリから予約を取ることで一定時間固定報酬モードに切り替えられる仕組みのこと。

「固定報酬は自転車の私にとっては結構ありがたい面もあるんですよね」としつつも、「ここまで下がっちゃうと正直あんまりうまみないな」と本音を漏らす。



一方、同業他社の動向にも触れ、「ロケットナウは特にそういう傾向を見られていない」とする一方、「Uber Eatsは今後どうしてくるかっていうのはちょっと注目」と競争激化の中で明暗が分かれている現状を指摘。ウォルト、メニューなども含めて「各社今後の動向に注目」という姿勢を示す。



記事の最後では、レクターさんが「私はこの土日稼働していたんですけども、特に注文が鳴りづらいなとかそういうのはなく、今まで通りだったんで、特段“閑散期だな”って感じはなかった」と動画を結び、自身の実感とともに「皆さんどうですか？」と視聴者に問いかけて締めくくった。