フロントマスクは「ハンマーヘッド」をイメージ

トヨタ・アクア Z｜Toyota Aqua Z

このたびの一部改良では、アクアの“先進・上質”なイメージをより一層高めるために外観デザインを刷新するとともに、基本性能を向上。また、最新の安全装備、マルチメディアを搭載している。

エクステリアは、現行プリウスなどと同様の「ハンマーヘッド」をモチーフとしたフロントデザインを採用。これにともないBi-BeamLEDヘッドランプ、LEDターンランプ、LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）が搭載された。リヤビューではピアノブラック塗装のバックドアガーニッシュの追加が新しい。

最上級グレードの「Z」にはさらに、左右のヘッドランプを繋ぐセンターランプやLEDアクセサリーランプを装着したほか、メーカーオプションとして16インチアルミホイール（ダーククリア切削光輝＋ブラック塗装/センターオーナメント/ブラック塗装ホイールナット付）が設定された。

ボディカラーには新色を設定。モノトーンでは「マットバス」「グレイッシュブルー」、2トーンでは「マットバス×ブラックマイカ」「グレイッシュブルー×ブラックマイカ」「クリアベージュ×ブラックマイカ」がラインナップに加わった。

トヨタ・アクア｜マルチインフォメーションディスプレイ（7.0インチカラーTFT液晶）＋デジタルメーター（メーター照度コントロール機能付）

インテリアでは7インチの大型マルチインフォメーションディスプレイのほか、センタークラスター下部にHDMI入力端子を標準装備。ディスプレイオーディオは最新のコネクティッドナビ対応タイプを搭載。「G」「X」「U」グレードのモニターサイズは8インチに拡大した。このほか、「Z」のメーカーオプション「合皮パッケージ」には新色のライトグレーが追加された。

走りに関しては、上質な乗り心地を実現するスムーズストップ（※1）や電動パーキングブレーキ・ブレーキホールド機能（※2）を標準装備。ドアミラー全開時の車幅は30mm縮小し、取り回しやすさを向上させている。またPowerをオフにした際、ドライブモード（ノーマル／POWER+／エコドライブ）の設定を維持。運転開始時に再設定の必要がなく、使い勝手が向上している。

※1：停止直後の車両の揺れ動きを抑え、乗員の姿勢変化を低減するよう補助する機能

※2：ブレーキホールド機能をオンのままPowerを切った場合、次回運転開始時にオンの設定が維持される機能を採用。運転する度にブレーキホールドを設定する必要がなくなり利便性が向上

安全装備では以下の機能が拡充している。

●プリクラッシュセーフティー：対象物にバイクを追加。また、出会い頭による衝突回避機能も追加

●レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付※1）：先行車との車間距離設定を4段階に設定

●ロードサインアシスト：道路標識の転回禁止、信号機の読み取り機能を追加

●発進遅れ告知機能（※2）：交差点で信号が赤から青に変わった時の告知機能を追加

●プロアクティブドライビングアシスト機能（PDA）：車線内走行時の常時操舵支援機能を追加

●ドライバー異常時対応システム（※3）

●アドバンストパーク：並列前向き駐車・後向き出庫、並列前向き出庫を追加（「Z」にメーカーオプション）

※1：先行車が停止した時は自車も停止して停止状態を保持、先行車が発進した時はドライバー操作により発進し、追従走行を再開する機能

※2： 先行車の発進を知らせる従来の機能に加え、うっかり出遅れをブザー＆マルチインフォメーションディスプレイ表示で知らせる

※3：ドライバーの運転継続の困難を検知した際の警告機能および車両操作機能

KINTO専用の「U」グレードを新たに設定

トヨタ・アクア U（KINTO専用）｜Toyota Aqua U（KINTO）

今回の一部改良を機に、プリウス、ヤリス、ヤリスクロスに続くKINTO Unlimited 4車種目として、「U」グレードが新たに設定された。エントリーグレードの「X」をベースにアップグレードレディ設計を織り込み、一部のハードウェアの将来的な後付けを可能にしている。

KINTO公式サイト「トヨタ アクア」

トヨタ「アクア」モデルラインナップ

・X：248万6000円（FF）／268万4000円（E-Four）

・G：265万4300円（FF）／285万2300円（E-Four）

・Z：282万4800円（FF）／302万2800円（E-Four）

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

トヨタ・アクア｜Toyota Aqua

ボディサイズ：全長4080×全幅1695×全高1485［1505］mm

ホイールベース：2600mm

最低地上高：140［155］mm ※社内測定値

最小回転半径：5.2m

乗車定員：5人

車両重量：1120～1140［1220～1230］kg

総排気量：1490cc

エンジン：直列3気筒

最高出力：67kW（91ps）/5500rpm

最大トルク：120Nm（12.2kgf-m）/3800-4800rpm

フロントモーター最高出力：59kW（80ps）

フロントモーター最大トルク：141Nm（14.4kgf-m）

E-Four用リヤモーター最高出力：4.7kW（6.4ps）

E-Four用リヤモーター最大トルク：52Nm（5.3kgf-m）

トランスミッション：電気式無段変速機

駆動方式：FF［4WD］

WLTCモード燃費：33.6～34.3［30.0］km/L

※［ ］内は4WD（E-Four）車