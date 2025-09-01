¥Ûー¥à¤«¤éÀþÏ©Æâ¤Ø¡Ä±Ø¤Ç40Âå°Ì¤Î½÷À¤¬Îó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë º¸Â¤ÎÉ¨¤«¤é²¼¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë½Å½ý Ìó1»þ´ÖÈ¾±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è¤ÎÃÏ²¼Å´¡¦ÄáÉñÀþ¤Î±ö³ø¸ý±Ø¤Ç9·î1Æü¸á¸å¡¢40Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬Îó¼Ö¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ïº¸Â¤ÎÉ¨¤«¤é²¼¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÂÁ÷»þ¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄáÉñÀþ¤Î±ö³ø¸ý±Ø¤Î¹½Æâ¤Ç1Æü¸á¸å2»þ30Ê¬²á¤®¡¢¾å¾®ÅÄ°æÈ¯¡¦ÀÖÃÓ¹Ô¤¤ÎÎó¼Ö¤Ë40Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï¡¢º¸Â¤òÉ¨¤«¤é²¼¤ÇÀÚÃÇ¤¹¤ë½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷»þ¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ±¿Å¾»Î¤Ï·Ù»¡¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¡¢¥Ûー¥à¤«¤éÀþÏ©Æâ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¿Í±Æ¤òÈ¯¸«¤·¤ÆµÞ¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¾×ÆÍ¤·¤¿¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾è°÷¤È¾èµÒ¤ª¤è¤½300¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÄáÉñÀþ¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£