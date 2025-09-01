この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクターさんが、自身のYouTubeチャンネルで「配達時の置き配ペーパーって本当に必要？敷紙使用で喜びの声はガチなの？」と題した動画を公開。配達時に使用される“置き配ペーパー”について、現場で感じる違和感やネット上の利用者のリアルな声を交え、その必要性を問いました。



レクターさんは冒頭、「ウォルトからメールが来まして、その中で置き配ペーパーを利用していただくと感謝の声も多いという文言があったんです」とメール内容を紹介。しかし「本当かなと思いまして」と疑問を呈し、「そもそも、置き配の敷紙を使ってお客さんからどうやって喜びの声をいただいているのか分からない」と現場の実感とのギャップを指摘しています。



自身も注文者としてデリバリーを利用する経験から、「結局ゴミになっちゃうので、個人的にはいらない」と正直な思いを吐露。紙を地面に敷くこと自体が「不衛生」と感じており、「商品はビニール袋に入っているから問題ない。お客さん側も分かったうえで置き配を頼んでいる」と主張しました。



さらに、Yahoo!知恵袋などのネット上の“注文者の声”にも注目。「ありがたく感じる方もいるんでしょうが、紙があると回収の手間が増え、ゴミになる」という同調意見が多いとし、「本当に調べてもらえば反対意見しか出てきません」とコメント。「私だけが思っているわけではなく、多数派の意見なのかな」と強調しました。



一方、イオンのようなネットスーパーが置き配時に“透明のゴミ袋”を利用している例には「これは頭いい」「ゴミ袋なら再利用できるし、多少汚れても問題ない」と感心。「紙ではなく、コストはかかるけど再利用できるものの方が環境にもやさしい」と新たなアイディアも提起しました。



