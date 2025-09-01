Aqua Timez、デビュー20周年をファンと祝福！新曲「空いっぱいに奏でる祈り」を配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aqua Timezが、デビュー20周年記念ライブ『Aqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」』を8月30日・31日に開催。さらに9月1日に新曲「空いっぱいに奏でる祈り」を配信リリースした。

■20周年記念ライブで新曲リリースを発表

8月24日にCDデビュー20周年を迎えたAqua Timez。2日間にわたって東京・ガーデンシアターにて開催されたデビュー20周年記念ライブ『Aqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」』は、チケットが両日ともに即日完売となり、2日間で計1万3,000人のファンが来場。満員の観客とともに、バンドの20周年を祝う記念すべきライブとなった。

さらに公演中のMCにて、新曲「空いっぱいに奏でる祈り」を9月1日に配信リリースすることを発表した。

「空いっぱいに奏でる祈り」は、Aqua Timezの再結成をきっかけに制作された楽曲。解散、そして再結成を経たAqua Timezだからこそ辿り着いた切なさと温かさ、ノスタルジーと希望が交差する一曲だ。

サウンドプロデュースは、数々の著名アーティストを手がけてきたTomoLowが担当。温かく深みのあるピアノに、透明感溢れるギターとしなやかに進む8ビートのリズム隊、壮大なストリングスとコーラスとともに、優しさと力強さを併せ持つエモーショナルなボーカルが響き、余韻深い一曲となっている。

■リリース情報

2025.08.24 ON SALE

DIGITAL MINI ALBUM『空いっぱいに奏でる祈り』（2025 Remastered Album）

2025.09.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「空いっぱいに奏でる祈り」

