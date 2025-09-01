「明石家さんま」の「高級SUV」が話題に！ 渋すぎる「愛車」どんなモデル？ スゴイ「アメ車」2台にも反響あり

明石家さんまの乗る「愛車」に反響多数！

お笑いタレントの明石家さんまさんが、2025年7月12日放送のMBS放送のラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演し、愛着のあるクルマについて語りました。

さんまさんの愛車について、ユーザーから反響が集まっています。

「明石家さんま」の高級SUVってどんなモデル？（Photo：時事）

番組内で、リスナーから「愛着のあるものは何ですか」という質問が届き、これに対しさんまさんは、「古いクルマを買って、一応中を手入れして乗ってたけど、今はもう乗れない。クーラーと暖房が効かないから。古いアメ車だから」と回答。

また「その2台とゲレンデなんだけど。今はもう見とくだけでいいというのに仕上がってる」と話し、アメ車2台とゲレンデヴァーゲン”こと、「Gクラス」を所有していることを明かしました。

さんまさんが所有しているというGクラスは、メルセデス・ベンツが生産する高級本格クロスカントリーSUVです。

NATO向けの軍用車をベースにし、1979年に民生用が誕生。最新モデルは新車だと1800万円以上という高級車。多くの芸能人も所有していることで知られている人気モデルです。

そんなゲレンデに乗っているというさんまさんですが、2台所持しているというアメ車も気になります。

この2台は、プリムス「バラクーダ」とシボレーの「エルカミーノ」のようで、10年ほど前にはテレビで実際にバラクーダに乗ってドライブする様子が放送されました。

1970年代の旧車ということもあり、エンジンストールやバックミラーの落下などトラブルはよく起きていたよう。そんな旧車も空調が効かなくなって乗らなくなり、飾っているとのこと。

そんなさんまさんの愛車について「普段乗っているのがゲレンデってかっこいいなあ」「さんまさんの愛車話もっと聞きたい」の声、また「エルカミーノとはかっこいい！」「クルマは走ってこそだから、ぜひ直してほしい」など、アメ車について反応する声も寄せられるなど、多くの反響が集まっていました。