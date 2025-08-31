ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太投手（37）が31日放送のテレビ東京「スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live〜」（後10・30）にVTR出演。今後の去就について「今年でアメリカは最後」とし、日本球界復帰の意向があることを明らかにした。

メジャー10年目の今年、キャリア初のマイナー降格を経験。現在のスクラントンが2球団目となった。

広島からドジャース入りし、1年目から16勝を挙げるなど順調にキャリアを重ねた。20年にはツインズのエースとして活躍し、サイヤング賞の投票で2位にも入った。しかし、2021年に右肘をトミー・ジョン手術。その後、自ら思うようなプレーができなかったといい、成績も伴わなかった。

家族を日本に帰国させ、単身で米国に残ってプレー。「家族には自由契約になった時にはすぐ連絡して。本音言うとマイナーには行きたくなかった。年齢的にも若くないし。今年で終わりっていうのは決めてるんで、アメリカは。マイナーに来たからとかではなくて、もし万が一メジャーで20勝しても今年でアメリカは最後と決めていた。なので来年は日本に帰りたい」と明かした。

「（日本復帰は）オファーをもらえないとプレーできないので、僕が決めることではないですけど」とした上で、「アメリカでのプレーは最後とあらかじめ決めていた。なので今年いっぱいはアメリカで頑張りたい」と語った。

2023年に、タイガースと2年契約を交わした時に「この2年が終わったら、アメリカは最後にすると決めていた」という。