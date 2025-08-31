愛犬が生活の中心になることで起こりうるリスク

1.人間関係を疎かにしてしまう

愛犬が生活の中心になると、人間関係が疎かになってしまうことがあります。「犬が待っているので…」と、友人や知人からの誘いを断った経験はありませんか？

もちろん、愛犬が怪我や病気のときは外出を控える必要があります。しかし、「困ったときの言い訳」として犬を理由にしてしまうこともあるかもしれません。

気がつくと、以前より誘われる機会が減り、寂しさを感じてしまう可能性もあります。相手も「どうせ犬を理由に断られるだろう」と思ってしまい、誘わなくなるかもしれません。

犬は私たちにとって大きな癒しであり支えですが、人間同士のつながりも同じくらい大切です。愛犬が心配な場合は、「一度家に帰ってから合流してもいい？」「お世話を終えてから参加してもいい？」と、工夫してみましょう。

2.家族との時間を疎かにしてしまう

愛犬が生活の中心になると、家族との時間も犠牲になることがあります。

例えば、夫婦で楽しみにしていた趣味や毎年恒例の家族旅行も「犬がいるから遠出はできない」と諦めてしまうケースです。

「犬も一緒に行ける場所」ばかり探していると、子どもたちが本当に行きたい場所へ行けず、不満がたまることもあります。

確かに、犬と暮らすことで我慢しなければならないことは増えます。以前は当たり前にできたことが、難しくなることもあります。それでも犬を迎えたのは、家族全員が話し合い、納得した結果のはずです。

誰かが一方的に我慢しすぎることがないよう、愛犬を中心に計画するのではなく「愛犬も含めた家族全員が楽しめる計画」を意識しましょう。

3.できないことが増えてストレスを感じてしまう

愛犬中心の生活になると、日常の制限が増えてストレスを感じることがあります。

長時間の外出ができない 預ける不安から旅行を諦める 朝の 散歩 のため休日も早起き 誤飲防止のため常に 部屋 を片づけなければならない 帰宅時間が遅くなる 外食 飲み会 に行きづらい 夏は熱中症対策でエアコン代がかかる 自分の 趣味 や買い物に自由にお金を使えない

幼い頃から犬と暮らしている人は、こうした制限を当たり前と感じるかもしれません。しかし、大人になってから犬を飼い始めた場合、小さな制約も大きなストレスに感じやすいです。

初めて犬を迎えるときは、楽しみや喜びだけでなく「我慢しなければならないこと」も事前に理解しておくことが大切です。

まとめ

愛犬が生活の中心になることで起こりうるリスク3つについて解説しました。

人間関係 を疎かにしてしまう 家族 との時間を疎かにしてしまう できないことが増えて ストレス を感じてしまう

犬は自分で散歩も食事もトイレの掃除もできません。そのため、飼い主が優先しなければならない場面は多くあります。

しかし、あまりにも愛犬が生活の中心になりすぎると、飼い主自身が肉体的・精神的に疲れてしまいます。

飼い主の不安やストレスは愛犬にも伝わり、心身の不調や病気の原因になることもあります。だからこそ、完璧を目指さず、時には「今日は夜の散歩はお休み」などの手抜きも大切です。

職場の仲間や遠くの家族、友人や恋人など、愛犬以外の人との時間も意識的に持つことが、結果的に愛犬との暮らしをより豊かにしてくれるはずです。

(獣医師監修：葛野宗)