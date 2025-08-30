Ž¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿Ž£¤ÈÃ²¤ÆóÅÙÎ¥º§¡Ä°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤ÉÁê¼ê¤òµñÀä¤¹¤ë"°¦Ãå¾ã³²"¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼ÂÂÖ
¢£µÔÂÔ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡È¥ì¥Ù¥ë3¡É¤Î°¦Ãå¾ã³²
°¦Ãå¾ã³²¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÈïµÔÂÔ¼Ô¤Î°¦Ãå¾ã³²¡Ò¥ì¥Ù¥ë3¡Ó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Æó¤Ä¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â½Å¾É¤Î°¦Ãå¾ã³²¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ã³²¤ÎÆâÍÆ¤È¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤¬Åµ·¿Åª¤Ê·Á¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¤½¤³¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë°¦Ãå¾ã³²¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê·Ú¾É¤Î°¦Ãå¾ã³²¤Ç¤¢¤ë¡Ò¥ì¥Ù¥ë2¡Ó¤ä¡Ò¥ì¥Ù¥ë1¡Ó¤Ë¤ß¤é¤ì¤ëÁ´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÈïµÔÂÔ¼Ô¤Î°¦Ãå¾ã³²¡Ò¥ì¥Ù¥ë3¡Ó¤ÇA¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬100¡ó¤Î¶¯ÅÙ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢·Ú¤¤°¦Ãå¾ã³²¡Ò¥ì¥Ù¥ë1¡Ó¤Ç¤Ï10¡ó¤Î¶¯ÅÙ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£100¡ó¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ã³²¤ÎÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢10¡ó¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö10¡ó¡×¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½Å¤¤°¦Ãå¾ã³²¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¶ì¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢°¦Ãå¾ã³²¤ÎÁ´ÂÎ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç°¦Ãå¾ã³²¡Ò¥ì¥Ù¥ë3¡Ó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÍýÏÀÅª¤Ë¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍý²ò¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿ÆÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢´Ø·¸¤òÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë
¤µ¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¡Ê»Ò¤É¤âµÔÂÔ¡Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¸«Ê¹¤¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î±ó¤¤À¤³¦¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢¿È¶á¤ËÈïµÔÂÔ¼Ô¡ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈïµÔÂÔ»ù¡Ë¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿´¤Î½ý¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Ï¡¢°ì¸«¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÂÐ¿Í´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°Â¿´¤ÎÂç¤¤µ¡×¤ÏÂ¾¿Í¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¼«¿È¤â¼«Ê¬¤Î°Â¿´¤¬¤É¤ì¤Û¤É¾®¤µ¤¤¤«¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤½¤Î°Â¿´¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Àº¿À²Ê¤Î¿ÇÎÅ¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÇÈà¤é¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¯¤È¡¢Â¾¤ÎÂçÉôÊ¬¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦À¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¿Í¤Î¿ÆÀÚ¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¹¡£¿ÆÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÆÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¿Í¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤ò¼«Ê¬¤«¤éÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¼¡¤Î¿ÆÀÚ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï°¦¤µ¤ì¤ë²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¡×¤È°¦ÃåÍßµá¤ò¤¢¤¨¤ÆÈÝÇ§¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´üÂÔ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£Æó²ó·ëº§¤·¤ÆÆó²óÎ¥º§¤·¤¿½÷À
Æó²ó·ëº§¤·¤ÆÆó²ó¤È¤âÄø¤Ê¤¯Î¥º§¤·¤¿¡Ò¥ì¥Ù¥ë3¡Ó¤Î½÷À¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ëº§Áê¼ê¤Ï¿ÍÊÁ¤â¼ýÆþ¤ä¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¤â¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤´Ö¤«¤é¸«¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ê·ëº§¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£²¿²ó¤«¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ¤«¤é¡¢Î¥º§¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈà½÷¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Ê¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¸¢Íø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡¢Áê¼ê¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¿Í¤È·ëº§¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤àÀ¸¤Êý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë°¦Ãå¤ÎÈÝÇ§¡¢¤½¤Î¿´ÍýÅª¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¤³¤ì¤«¤é²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¡Ê»Ò¤É¤âµÔÂÔ¡Ë¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î°¦Ãå·ÁÀ®¤òÄÙ¤¹¡Ö¿´ÍýÅªµÔÂÔ¡×¤È¡Ö¿´ÍýÅª¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÎËÉ»ßÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ê2000Ç¯À©Äê¡¢20004Ç¯¡¿2007Ç¯¡¿2019Ç¯²þÀµ¡Ë¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤¿µÔÂÔ¤Î·Á¼°¤Ï¼¡¤Î»Í¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡¿ÈÂÎÅªµÔÂÔ¡Ê»Ò¤òÃ¡¤¯¡¢²¥¤ë¡¢½³¤ë¡Ë¡¢¢ÀÅªµÔÂÔ¡Ê»Ò¤òÀÅª¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡Ë¡¢£¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡Ê»Ò¤Ë¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¡Ë¡¢¤¿´ÍýÅªµÔÂÔ¡Ê»Ò¤òÇÍ¤ë¡¢¶¼¤¹¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¡Ë¤Î»Í¤Ä¤Ç¡ÊÆ±Ë¡ÂèÆó¾ò¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤½¤Î¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹µÚ¤Ó¿Í³Ê¤Î·ÁÀ®¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤â¤Î¡ÊÆ±Ë¡Âè°ì¾ò¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿´ÍýÅªµÔÂÔ¡×¤Ï¿Í³Ê·ÁÀ®¤Ë½ÅÍ×¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢µÔÂÔ¤È¤Ï¤¿¤À¤ÎË½¸À¤ä°ì»þÅª¤ÊË½ÎÏ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢
2¡¥»Ò¤Î¿Í³Ê¤Î·ÁÀ®¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢
3¡¥Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¡¢¿Æ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì¤ËÂå¤ï¤ëÊÝ¸î¼Ô¡¦ÍÜ°é¼Ô¤«¤é¤ÎÁË³²¹Ô°Ù
¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í³Ê¤Î·ÁÀ®¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤ÏÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢°¦Ãå¾ã³²¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Í¤Ä¤ÎµÔÂÔ¤Î¤¦¤Á¤Î¡Ö¤¿´ÍýÅªµÔÂÔ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¿Í³Ê¤Î·ÁÀ®¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤âµÔÂÔ¤È¤¤¤¦¤ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö¡¿ÈÂÎÅªµÔÂÔ¡áÂÎ¤Î½ý¤ä¤¢¤¶¡×¤Ë¤À¤±Ãí°Õ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎÅªµÔÂÔ¤Ë¤è¤ë¡ÖÂÎ¤Î½ý¡×¤Ï»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¿ÈÂÎÅªµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ËÆ±»þ¤Ë¼õ¤±¤¿¡Ö¿´¤Î½ý¡×¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¿ÈÂÎÅªµÔÂÔ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î½ý¤Ï°ìÀ¸»Ä¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢ÀÅªµÔÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤¬²ðÆþ¤·¤ÆÀÅªµÔÂÔ¤«¤é»Ò¤É¤â¤ò³ÖÎ¥¡¦ÊÝ¸î¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¼õ¤±¤¿¿´¤Î½ý¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£°ìÀ¸»Ä¤ê¤Þ¤¹¡££¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Ë¤âÉ¬¤º¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µÔÂÔ¤Ë¤Ï»Í¤Ä¤Î·Á¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ë¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¸«Æ¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤
¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤Ï¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢µÔÂÔËÉ»ß¤Ë´Ø¤ï¤ë»Ù±ç¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤â¡¢¤½¤ì¤¬»Ò¤Î¿´¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¿¼¤¤½ý¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ëµÔÂÔ¤À¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó»Ò¤É¤â¼«¿È¡¢µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤·¤Æ¡¢µÔÂÔ¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¿Í¤Ë¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¤ä¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ÏµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Î¸ÀÆ°¤Ë²¿¤«°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¿´ÍýÅªµÔÂÔ¡×¤Î½Å¤µ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÎËÉ»ßÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡ÊÂèÆó¾ò¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ùÆ¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÃø¤·¤¤Ë½¸ÀËô¤ÏÃø¤·¤¯µñÀäÅª¤ÊÂÐ±þ¡¢»ùÆ¸¤¬Æ±µï¤¹¤ë²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¡Ä¡Ä¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡Ä¡Ä¤½¤ÎÂ¾¤Î»ùÆ¸¤ËÃø¤·¤¤¿´ÍýÅª³°½ý¤òÍ¿¤¨¤ë¸ÀÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤È¤Ï¡¢»Ò¤ò¤¤¤Ä¤âÈãÈ½¤¹¤ë¡¢ÈóÆñ¤¹¤ë¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¡¢¶¼¤¹¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ë«¤á¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÈÃø¤·¤¯º¹ÊÌÅª¤Ê°·¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÉ×ÉØ´Ö¤ÎË½ÎÏ¤ò»Ò¤Ë¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£»Ò¤Ï¤¤¤Ä¤â¿Æ¤«¤é°µÇ÷¤µ¤ì¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ë½¸À¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö°ìÀ¸¤Î¿´¤Î½ý¡×¤òÉé¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤ÀÀâÌÀ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¡Ê¿Æ¡Ë¤ÎÃ¯¤â¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤ò½ÅÍ×¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢²ÈÂ²¤«¤éÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¡¢²ÈÂ²¤Ë¡Ö¶á¤¤¡¢¿Æ¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ËÜ²»¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ä¤â°ì¿Í¸ÉÆÈ¤Ç¶¯¤¤¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤é¤«¤ÊË½¸À¤äµñÀäÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã±¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤êµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ç¤âÆ±¤¸¿´¤Î½ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤È¶èÊÌ¤·¤Æ¡Ö¿´ÍýÅª¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´ÍýÅªµÔÂÔ¡¦¿´ÍýÅª¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤¬¤½¤Î»Ò¤Î°ìÀ¸¤Î¿´¤Î½ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤ÊÍßµá¤Ç¤¢¤ë°¦ÃåÍßµá¤òÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£°¦ÃåÍßµá¤È¤Ï¡¢¿Í¤ò¿®Íê¤·¤Æ¿´¤Î°Â¿´¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÎÆó¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿Í¤ÏÉÔ°Â¤È¼«ÀÕ´¶¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾Ð´é¤ÈÌµÉ½¾ð¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤«
ÈïµÔÂÔ»ù¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î°¦Ãå¾ã³²¤Ï¡¢Ã¦ÍÞÀ©ÀÂÐ¿Í¸òÎ®¾É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°¦Ãå¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¸ÀÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎB¤Á¤ã¤ó¤Î¾É¾õ¡Û
ÍÄÃÕ±à¡ÊÊÝ°é±à¡Ë¤Î±àÄí¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥ï¥¤¥ï¥¤¤ÈÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±àÄí¤ÎÁ°¤ÎÆ»¤òÃæÇ¯¤ÎÃËÀ¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¤½¤³¤Ç¾¯¤·Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢³Àº¬±Û¤·¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
B¤Á¤ã¤ó¡Ê½÷¤Î»Ò¡Ë¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç±àÄí¤Î¶ù¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë°ì¿Í¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥³¤òÁæ¤°¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ÷¤Ë¤Ï¸«¤¨¤º¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ç¤¹¡£¤¿¤À»þ´Ö¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢B¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢µÞ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥³¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¾®Áö¤ê¤ËÈà¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×
¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤¹¡£¿ôÊ¬´Ö¡¢²¿¤ä¤é²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é±à¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡Ä¡Ä¡×
¤È°§»¢¤·¤Æ¸«Á÷¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤¬Î©¤Áµî¤ë¤ÈB¤Á¤ã¤ó¤ÏºÆ¤ÓÌµÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¿Í¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âà¶þ¤½¤¦¤Ë¥Ö¥é¥ó¥³¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÅÀ¤ÏÄê¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ÎB¤Á¤ã¤ó¤ÎÌµÉ½¾ð¤Ê´é¤ÈÃËÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÉáÄÌ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö²á¾êÅ¬±þ¡×¤¬¡ÈÉÂÅª¤Ê¾Ð´é¡É¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿
¤³¤ì¤ò²ò¤¯¸°¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¸«¤»¤ëÂç¿Í¤Ø¤Î¡Ö²á¾êÅ¬±þ¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£B¤Á¤ã¤ó¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÂç¿Í¤Ë¾Ð´é¤òºî¤Ã¤Æ¡Öµ¡·ù¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«ÃÎ¤é¤ÌÃËÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÉÂÅª¤Ç¤¹¡£
Ã¦ÍÞÀ©ÀÂÐ¿Í¸òÎ®¾É¤Î¿ÇÃÇ´ð½à¡ÊDSM-5-TR¡Ë¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸òÎ®¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°ÍÍ¼°
¡¡¡Ê1¡Ë¸«´·¤ì¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ë¶á¤Å¤¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤Î¸º¾¯¤Þ¤¿¤Ï·çÇ¡
¡¡¡Ê2¡Ë²áÅÙ¤ËÆë¤ìÆë¤ì¤·¤¤¸À¸ìÅª¤Þ¤¿¤Ï¿ÈÂÎÅª¹ÔÆ°
¡¡¡Ê3¡Ë¤¿¤È¤¨ÉÔ´·¤ì¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢±ó¤¯¤ËÎ¥¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¸å¤ËÂç¿Í¤ÎÍÜ°é¼Ô¤ò¿¶¤êÊÖ
¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Î¸º¾¯¤Þ¤¿¤Ï·çÇ¡
¡¡¡Ê4¡ËºÇ¾®¸Â¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤â¤Ê¤¯¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë
°¦ÃåÍßµá¤òÄÙ¤µ¤ì¤¿»Ò¤Ï²æËý¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤«¤éÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤º¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¤Ë¿Æ¤äÂç¿Í¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æµ¡·ù¤ò¤È¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¶ËÃ¼¤Ê·Á¤¬¤³¤³¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿Ã¦ÍÞÀ©ÀÂÐ¿Í¸òÎ®¾É¤Ç¤¹¡£À¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î²á¾êÅ¬±þ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÆâÌÌ¤Ï¶õµõ¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¸«¤»¤ëÌµÉ½¾ð¤¬Èà½÷¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤ÏÃ¯¤âµ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£µ¤¤ò»È¤¤¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢¡ÈÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¡É¤·¤Þ¤¦
ÉáÄÌ¤Î»Ò¤â¡¢»þ¤Ë¿Æ¤Îµ¡·ù¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ï¤¶¤È´Å¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ô¥¨¥í¤ò±é¤¸¤Æ¿Æ¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬Ã¯¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀµ¾ï¤Ê¹ÔÆ°¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¶ËÃ¼¤Ê·Á¤Ç¸½¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¸«ÃÎ¤é¤ÌÂç¿Í¡×¤Ë¤â¸þ¤±¤ë¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ç¤¹¡£Ã¦ÍÞÀ©ÀÂÐ¿Í¸òÎ®¾É¤Ï°¦Ãå¾ã³²¤Î¶ËÃ¼¤Ê·Á¼°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¡ÊB¤µ¤ó¡Ë¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²á¾êÅ¬±þ¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤ÎÃëµÙ¤ß¡¢B¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ÇÆ±Î½¤ò¥é¥ó¥Á¤ËÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¤Äê¿©²°¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¥é¥ó¥Á¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¡£
Èà½÷¤Ï¤½¤ÎÅ¹¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç²¼Ä´¤Ù¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±Î½¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë²ÝÄ¹¤ÎÎ©¾ì¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤Æ¼«Ê¬¤«¤é»Å»ö¤Î»ÅÊý¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ê¡¢Æ±Î½¤äÉô²¼¤Ç»Å»ö¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢²æ¤¬¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤ò¾ï¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬Ìò¤ËÎ©¤Æ¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ°ì¿Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢Èè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²½¾Ñ¤âÍî¤È¤µ¤º¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤âÆþ¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡á¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤âµ¤¤ò¤È¤ê¤Ê¤ª¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£È¿ÉüÀ¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¤¹¡£ÍÄ¾¯»þ¤Î°¦Ãå¾ã³²¤¬¤½¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
