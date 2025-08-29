板倉滉がアヤックス移籍を決断した理由。他の強豪クラブから関心も「大きなプレッシャーの中で…」
今夏、アヤックスに加入した日本代表DF板倉滉が、移籍の決断理由を明かした。
2019年１月にエールディビジのフローニンゲンで海外でのキャリアをスタートさせた板倉は、その後、21年の夏からシャルケで１年間プレーして、翌年にボルシアMGに加入。ボルシアMGでは３シーズンに渡って守備の要として活躍し、この夏にアヤックス移籍を果たした。
オランダメディア『De Telegraaf』によると、板倉は新天地にアヤックスを選んだ理由を次のように語る。
「チャンピオンズリーグ出場は僕にとって大きな理由の一つです。それに、以前オランダでプレーしたことがあるので、アヤックスの強さは知っています。自分の成長のためにも、大きなプレッシャーの中で勝利を収めなければならないチームでプレーしたかった。リーグ優勝という目標のために来ました」
また、この日本人DFにはPSVやフェイエノールトなどの強豪クラブも関心を示していたというが、「アヤックス最初の日本人選手になることも決定的な要因の１つでした。僕はこの挑戦を望んでいました」と述べている。
オランダの超名門でどこまで存在感を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
