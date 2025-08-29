「おは朝」「おかえり」「おは土」「おは祝」 ABCテレビの情報番組に新たなアナウンサーが加わり、9月から新体制でお届けします！
ＡＢＣテレビの情報番組「おはよう朝日です」「newsおかえり」「おはよう朝日土曜日です」「おはよう朝日です祝日版」では、２０２５年９月より新たなアナウンサーが加わり、新体制でお届け！ ますますパワーアップするABCテレビの情報番組にどうぞご期待ください！©ABCテレビ
８月29日(金)の「おはよう朝日です」では、今回の担当変更を“シャッフル企画”として放送。その中で、各アナウンサーが現担当番組への感謝と、新担当番組への意気込みを語った。この様子は８月29日(金)の「news おかえり」、８月30日(土)の「おはよう朝日土曜日です」でも放送される。
シャッフル企画に参加した 「おはよう朝日です」 メンバー
左：岩本計介アナウンサー、中央：古川昌希アナウンサー、右：鷲尾千尋アナウンサー
シャッフル企画に参加した 「news おかえり」 メンバー
左：福戸あやアナウンサー、中央：北村真平アナウンサー、右：横山太一アナウンサー
シャッフル企画に参加した 「おはよう朝日土曜日です」 メンバー
左：小西陸斗アナウンサー、中央：福戸あやアナウンサー、右：北村真平アナウンサー
■「おはよう朝日です」番組情報 ９月１日(月)～
【放送日時】
毎週 月曜～金曜 朝５時００分～８時００分（関西ローカル）
※以上、ABC テレビアナウンサー
※赤字が新加入メンバー
※出演者は変更になる場合があります
※その他、各曜日の出演者などはホームページでご確認ください
公式H P： https://www.asahi.co.jp/ohaasa/©ABCテレビ
■「news おかえり」番組情報 ９月１日(月)～
【放送日時】
毎週 月曜～金曜 午後３時４０分～７時００分（関西ローカル）
【出演者】 （いずれもABC テレビアナウンサー）
メインMC：横山太一
＜新加入メンバー＞
福戸 あや ・・・ (木)(金) サブキャスター
北村 真平 ・・・ (木)(金) 「きょうの深掘り」コーナー担当
福井 治人 ・・・ (火) 「なんでやねん！？」担当
久保 光代（新人） ・・・ (水) 中継担当
その他、各曜日の出演者などはホームページでご確認ください
公式H P： https://www.asahi.co.jp/news-okaeri/©ABCテレビ
■「おはよう朝日土曜日です」番組情報 ９月６日(土)～
【放送日時】
毎週 土曜 朝６時３０分～８時００分（関西ローカル）
※以上、ABC テレビアナウンサー
※赤字が新加入メンバー
※出演者は変更になる場合があります
※その他の出演者などはホームページでご確認ください
公式H P： https://www.asahi.co.jp/ohaasa/sat/©ABCテレビ
■「おはよう朝日です 祝日版」番組情報 ９月１５日(月・祝)～
【放送日時】
月曜～金曜の祝日 朝５時００分～８時００分（関西ローカル）
※以上、ABC テレビアナウンサー
※赤字が今回の変更点
※出演者は変更になる場合があります
※その他の出演者などはホームページでご確認ください
公式H P： https://www.asahi.co.jp/ohaasa/holiday/©ABCテレビ