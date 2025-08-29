ＡＢＣテレビの情報番組「おはよう朝日です」「newsおかえり」「おはよう朝日土曜日です」「おはよう朝日です祝日版」では、２０２５年９月より新たなアナウンサーが加わり、新体制でお届け！ ますますパワーアップするABCテレビの情報番組にどうぞご期待ください！

©ABCテレビ

８月29日(金)の「おはよう朝日です」では、今回の担当変更を“シャッフル企画”として放送。その中で、各アナウンサーが現担当番組への感謝と、新担当番組への意気込みを語った。この様子は８月29日(金)の「news おかえり」、８月30日(土)の「おはよう朝日土曜日です」でも放送される。

©ABCテレビ

シャッフル企画に参加した 「おはよう朝日です」 メンバー

左：岩本計介アナウンサー、中央：古川昌希アナウンサー、右：鷲尾千尋アナウンサー

©ABCテレビ

シャッフル企画に参加した 「news おかえり」 メンバー

左：福戸あやアナウンサー、中央：北村真平アナウンサー、右：横山太一アナウンサー

©ABCテレビ

シャッフル企画に参加した 「おはよう朝日土曜日です」 メンバー

左：小西陸斗アナウンサー、中央：福戸あやアナウンサー、右：北村真平アナウンサー

■「おはよう朝日です」番組情報 ９月１日(月)～

【放送日時】

毎週 月曜～金曜 朝５時００分～８時００分（関西ローカル）

※以上、ABC テレビアナウンサー

※赤字が新加入メンバー

※出演者は変更になる場合があります

※その他、各曜日の出演者などはホームページでご確認ください

公式H P： https://www.asahi.co.jp/ohaasa/

©ABCテレビ

■「news おかえり」番組情報 ９月１日(月)～

【放送日時】

毎週 月曜～金曜 午後３時４０分～７時００分（関西ローカル）

【出演者】 （いずれもABC テレビアナウンサー）

メインMC：横山太一

＜新加入メンバー＞

福戸 あや ・・・ (木)(金) サブキャスター

北村 真平 ・・・ (木)(金) 「きょうの深掘り」コーナー担当

福井 治人 ・・・ (火) 「なんでやねん！？」担当

久保 光代（新人） ・・・ (水) 中継担当

その他、各曜日の出演者などはホームページでご確認ください

公式H P： https://www.asahi.co.jp/news-okaeri/

©ABCテレビ

■「おはよう朝日土曜日です」番組情報 ９月６日(土)～

【放送日時】

毎週 土曜 朝６時３０分～８時００分（関西ローカル）

※以上、ABC テレビアナウンサー

※赤字が新加入メンバー

※出演者は変更になる場合があります

※その他の出演者などはホームページでご確認ください

公式H P： https://www.asahi.co.jp/ohaasa/sat/

©ABCテレビ

■「おはよう朝日です 祝日版」番組情報 ９月１５日(月・祝)～

【放送日時】

月曜～金曜の祝日 朝５時００分～８時００分（関西ローカル）

※以上、ABC テレビアナウンサー

※赤字が今回の変更点

※出演者は変更になる場合があります

※その他の出演者などはホームページでご確認ください

公式H P： https://www.asahi.co.jp/ohaasa/holiday/

©ABCテレビ