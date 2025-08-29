姪の彼氏から「LINE交換しましょう」→ただ者じゃない連絡に3.9万いいね「愛だ」「内容が良すぎる」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、は * る(@PlasterStar999)さんの投稿です。
これは思わずにんまりしてしまいますね。姪っ子のかわいい写真とともに、まさかの成長報告でした。姪っ子の彼氏のほんわかした優しさがとても良いですね。
姪っ子の彼氏とまさかのLINE交換
は * るさんは、姪っ子の彼氏とLINE交換することに。「これぞ令和…」と思いながら交換します。ある日、姪っ子の彼氏からLINEが来ます。その内容がこちら。
姪っ子の彼ピがわたしにLINE交換しましょう！って言うから（これぞ令和…っっ）て思いつつありがたく交換させていただいたんだけど先日、姪っ子の可愛い写真と「今日は○ちゃんは、嫌いなものを頑張って食べました！」という報告LINEがきた。これぞ令和…？姪彼ピが変わり者なだけ…？ウケる…happy…
「これぞ令和」なのか、ちょっぴりレアな彼なのか…いずれにせよ、読んだ人の心がふわっと軽くなり、人を幸せにするLINEですね。これからも仲良しカップルでいてほしいと思う投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）