「三代目 J SOUL BROTHERS」の今市隆二（38）がタクシー運転手への脅迫と暴行の疑いで書類送検された問題で、被害者側の代理人弁護士・河西邦剛氏が27日、都内で会見し、示談成立を報告した。

会見で河西氏は「今市氏と被害者のタクシー乗務員との間で示談が成立したことを公表いたします」と発表した。

現在、今市は活動自粛中。河西氏によると、今市は禁酒を続けているという。河西氏は今月7日、今市側の代理人弁護士と書面でやり取りをしたといい「自身の行動について内省を深めるために、生活のために必要な外出以外は自宅にて禁酒を続けていますということを言っていた」と説明。所属事務所「LDH」からの監督を受けている状況であるとも明らかにした。

今市は4月5日午前5時ごろ、東京都内を走行中のタクシー内で運転手を「殺すぞ」と脅し、腕を引っ張るなど暴行した疑いで書類送検された。所属事務所「LDH」は7月31日、事案が発覚した際に今市に対して報酬返上と自宅謹慎の処分を下したと説明。ただ、今市はその後も5月から7月までライブに出演しており対応に批判の声が噴出。それを受け、翌8月1日には活動自粛を発表していた。