三代目JSB今市隆二を不起訴処分 タクシー運転手に暴言・脅迫の疑い

2025年10月21日 17時44分

ざっくり言うと

三代目 J SOUL BROTHERSの今市隆二が書類送検された件
タクシー運転手を「殺すぞ」などと脅し、暴行を加えたとされる
東京地検は21日付で不起訴処分とし、理由を明らかにしていない