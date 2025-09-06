今市隆二が結婚 事務所の対応に「ファンを馬鹿にしすぎ」と厳しい声も文春オンライン

今市隆二が結婚 事務所の対応に「ファンを馬鹿にしすぎ」と厳しい声も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二について文春オンラインが伝えた
  • タクシー暴行事件を起こした4月に結婚し、第一子も誕生していたという
  • ネットでは、事務所の対応を巡り「ファンを馬鹿にしすぎ」などの声もあった
  • 三代目 J SOUL BROTHERS・今市隆二（C）ORICON NewS inc.
    三代目JSB・今市隆二、結婚＆第1子誕生を報告　活動自粛中での発表に悩みも「私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり」【全文】 2025年9月6日 1時24分
  • 【大学教授が解説】「チャーハン症候群」とは、セレウス菌による食中毒の俗称です。チャーハンに限らずピラフやパスタでも発生し、夏場にリスクが高まります。加熱しても安心できない食中毒の対策法・予防法を分かりやすく解説します。
    死亡事例もある「チャーハン症候群」とは？ 加熱しても危険なセレウス菌食中毒の対策法 2025年9月1日 20時45分
  • 横山裕（写真：本誌写真部）
    「絶対に美談にしないで」横山裕が涙の完走、募金も7億超えの大団円も…やまぬ『24時間テレビ』マラソン企画の“存在意義”を問う声 2025年9月5日 19時30分
  • 井川遥
    井川遥、氷河期世代の「ほんのり就職」エピ披露で「別の人が犠牲に」物議を醸した“かなりヤバい告白” 2025年9月5日 17時30分
  • 芦田愛菜
    芦田愛菜　現在の姿に衝撃広がる「どうしたの」「時の流れ…」大学進学から２年「めっちゃ綺麗すぎん？」 2025年9月6日 5時22分

