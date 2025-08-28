好き＆行ってみたい「日本三大美人の湯」ランキング！ 2位「湯の川温泉」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、8月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「日本の三大名湯」に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「日本三大美人の湯」ランキングの結果をご紹介します。「日本三大美人の湯」とは、龍神温泉・川中温泉・湯の川温泉の3つを指し、いずれも肌をすべすべにすると評判の“美肌の湯”として古くから多くの人に親しまれています。
【3位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「肌がすべすべになるという評判を聞きました。自然や出雲の街並みも楽しみたいです」（30代男性／千葉県）、「美神が恋の旅路で立ち寄った温泉という伝説が素敵すぎる」（40代女性／北海道）、「日本神話の伝説が残る温泉ですし、空港からも近いので観光に最適だと思います。風情ある温泉と現代風に作られたものあり、色んな温泉が楽しめるので一度行ってみたいです」（30代男性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「徳川家の別荘地としても栄えたということなので歴史があるから」（40代女性／埼玉県）、「以前、行ったことがあり、肌がすべすべしてとても良かったから」（50代女性／大阪府）、「『紀州の秘湯』として知られる龍神温泉は、日本三大美人の湯の中でも特に秘境感があり、非常に惹かれます。高野山や熊野古道といった世界遺産に近く、歴史と自然に囲まれた環境で、心身ともに浄化されそうです。家質は「炭酸水素塩泉」で、つるつるとした肌触りが特徴。時間をかけて、じっくりと湯治を楽しみたいです」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：湯の川温泉（島根県）／65票島根県にある湯の川温泉は、古くから美肌の湯として知られ、日本三大美人の湯の一つに数えられています。神代の昔、ヤカミヒメが、想い人を追う旅の道中で立ち寄り、旅の疲れが癒えただけでなく、一層美しくなったという神話が残る地です。緑豊かな自然に囲まれ、四季折々の景色を楽しめるのも魅力。松江市の中心地からもアクセスが良く、観光にも便利です。
1位：龍神温泉（和歌山県）／102票和歌山県の山間に位置する龍神温泉は、弘法大師がお告げによって開いたと伝えられる歴史ある温泉。泉質はナトリウム炭酸水素塩泉で、肌にやさしく日本三大美人の湯の1つに数えられています。豊かな自然と清流に囲まれた静かな温泉地で、心身ともに癒される空間です。
