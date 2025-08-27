スタバ、秋の新作ドリンク「ほうじ茶香る 焼き芋ムースティーラテ」発売、「チョコレートムースラテ」再登場も

スターバックスコーヒージャパンは9月3日、全国の「スターバックス」(一部店舗を除く)で、新作ドリンク「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」を発売する。

あわせて、2023年･2024年に販売して好評を博した「チョコレート ムース ラテ」も再登場。そのほか、秋らしいカボチャや芋を使ったスイーツなども同時発売となる。

〈ドリンク商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ(Iced)

テイクアウト628円、店内640円

※大きさはTallサイズのみ。

〈2〉チョコレート ムース ラテ(Hot / Iced)

テイクアウト589円、店内600円

※大きさはTallサイズのみ。

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」は、ほうじ茶の香ばしさが、焼き芋の優しい甘みを引き立てるドリンク。ごろっとした食感の焼き芋風味のソースに、ほうじ茶とミルクを注いだ。そこに、焼き芋風味の“ふわふわもっちり食感”のムースを入れ、紫が鮮やかな焼き芋パウダーをトッピングした。

スターバックス「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」

「チョコレート ムース ラテ」は、深煎りでしっかりとした味わいのエスプレッソに、アーモンドとヘーゼルナッツを合わせたナッツソースとミルクを合わせたドリンク。そこに、ふんわりと口どけのよいチョコムースを注いだ。

スターバックス「チョコレート ムース ラテ」

〈秋らしいフードメニューも登場〉

ドリンクに加え、秋らしいフードメニューも同時発売する。「スイートポテト マラサダ」320円、「パンプキンバスクチーズケーキ」520円、「パンプキンスコーン」330円、「きのこクリームのチキン&モッツァレラ 石窯フィローネ」590円(各税込)など。

「スイートポテト マラサダ」「パンプキンバスクチーズケーキ」「パンプキンスコーン」「きのこクリームのチキン&モッツァレラ 石窯フィローネ」