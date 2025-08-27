スタバ、秋の新作ドリンク「ほうじ茶香る 焼き芋ムースティーラテ」発売、「チョコレートムースラテ」再登場も
スターバックスコーヒージャパンは9月3日、全国の「スターバックス」(一部店舗を除く)で、新作ドリンク「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」を発売する。
あわせて、2023年･2024年に販売して好評を博した「チョコレート ムース ラテ」も再登場。そのほか、秋らしいカボチャや芋を使ったスイーツなども同時発売となる。〈ドリンク商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉
〈1〉ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ(Iced)
テイクアウト628円、店内640円
※大きさはTallサイズのみ。
〈2〉チョコレート ムース ラテ(Hot / Iced)
テイクアウト589円、店内600円
※大きさはTallサイズのみ。
「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」は、ほうじ茶の香ばしさが、焼き芋の優しい甘みを引き立てるドリンク。ごろっとした食感の焼き芋風味のソースに、ほうじ茶とミルクを注いだ。そこに、焼き芋風味の“ふわふわもっちり食感”のムースを入れ、紫が鮮やかな焼き芋パウダーをトッピングした。
スターバックス「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」
「チョコレート ムース ラテ」は、深煎りでしっかりとした味わいのエスプレッソに、アーモンドとヘーゼルナッツを合わせたナッツソースとミルクを合わせたドリンク。そこに、ふんわりと口どけのよいチョコムースを注いだ。
スターバックス「チョコレート ムース ラテ」〈秋らしいフードメニューも登場〉
ドリンクに加え、秋らしいフードメニューも同時発売する。「スイートポテト マラサダ」320円、「パンプキンバスクチーズケーキ」520円、「パンプキンスコーン」330円、「きのこクリームのチキン&モッツァレラ 石窯フィローネ」590円(各税込)など。
「スイートポテト マラサダ」「パンプキンバスクチーズケーキ」「パンプキンスコーン」「きのこクリームのチキン&モッツァレラ 石窯フィローネ」