ネットが騒然となったのは、7月17日（日本時間）のこと。この日、アメリカ・ラスベガスでポーカーの世界一決定戦『ワールド・シリーズ・オブ・ポーカー（WSOP）』が開催された。WSOPは毎年5月から7月にかけてラスベガスで行われており、今年で56年目を迎えた歴史ある大会だ。参加条件は“21歳以上”のみ。高額賞金を狙って世界中からポーカープレイヤーが集まるのだが、競技に参加するメンバーの中に“渦中の人物”がいた――。

「俳優の田中圭さん（41）です。彼が競技に参加する様子の写真がポーカー専門ニュースサイトのX公式アカウントで投稿されると、瞬く間に拡散され大きな話題になりました。さらには1935人がエントリーした部門『$1,000 Super Turbo』で、なんと3位に入賞でした。参加費約14万円で、賞金約1,700万円を獲得するという快挙。業界では酒好き、ギャンブル好きは有名な話でしたが、田中さんの実力がここまでとは思いませんでしたよ」（スポーツ紙記者）

なぜ“渦中”なのか、改めて説明すると……。

今から約4カ月前の4月下旬、田中は週刊文春によって永野芽郁（25）との不倫疑惑が2度にわたって報じられ、大きな話題となった。2人は一連の騒動について謝罪はしたものの、双方の所属事務所は不倫関係を否定。とはいえ、掲載された記事には“手つなぎショット”や田中が永野の自宅マンションを訪れていた様子などが報じられたが、2人とも最後まで“誤解”というスタンスを貫いた。

田中はスキャンダル報道以降、決まっていたドラマや映画には出演したものの、新規の仕事はほぼゼロのような状態に陥っている。そんななか、ギャンブル大会に出場するという図太さが世間に衝撃を与えたのだ。さらにはこんな飛び火も。

「同アカウントにはファイナルテーブルに挑む田中さんをクローズアップした動画も公開されたのですが、そこに観戦エリアにいた1人の小柄な女性に注目が集まります。田中さんのちょうど真後ろの位置に立ち、彼のほうにスマホのカメラを向けていました。さらに別のシーンでも、再びその女性が田中さんをスマホのカメラで撮影していたのです」（前出・スポーツ紙記者）

すると、一部のユーザーからこんな声があがることに……。

《帽子とマスクの女性が怪しいな》

《後ろ永野芽郁ちゃん？》

《永野芽郁だったとしたらすごすぎ…》

まことしやかに囁かれた噂に、永野に近しい芸能関係者はこう断言する。

「永野さんはラスベガスに行っていません。NEWSポストセブンが6月18日配信の記事で“永野さんは海外でリフレッシュしている”と報じたことも相まって、こんな妄想をする人が出てきたのでしょう。あり得ない、あり得ない……あの2人は報道後、完全に切れてますよ」

田中は20日にスペイン・バルセロナで開催されたポーカーの世界大会にも出場したのだが、

「永野さんは7月29日（日本時間）にはカナダ・モントリオールで開催された第29回ファンタジア国際映画祭に登壇し、同月末に帰国していますから、バルセロナの大会にももちろん行っていませんね」（前出・芸能関係者）

永野は気持ち的にも吹っ切れているようで、

「仕事にも前向きだと聞いています。スキャンダル報道後にNetflixドラマの出演も決まりましたし、通常運転に戻りつつあります。カナダの映画祭でも“いつもの芽郁ちゃん”だったようです」

4月13日までの投稿で止まっていた永野の公式インスタグラムも、7月31日に久々の更新となった。本格始動、間もなくか――。