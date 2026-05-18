参政党は１８日に国会内で開いた臨時記者会見で、フリージャーナリストの男性の出席を認めず、会場から退室させた。男性は開始前に一度入室したものの、退室を求めた党職員と押し問答となった末、指示に従った。男性は２月の衆院選期間中、党員として取材した記事を週刊誌などに掲載。同党は「党運営や党員活動に重大な悪影響を与えた」として、男性を除名処分としていた。安藤幹事長は「取材方法が信義則に反し、（ほかの記