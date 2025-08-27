【「World of Tanks Modern Armor」× KISS メタルフェス2025】 開催期間：8月26日10時1分～9月16日8時59分（UTC時間）

Wargamingは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One用マルチプレイオンラインアクション「World of Tanks Modern Armor」にて「メタルフェス 2025」を8月26日10時1分から9月16日8時59分（UTC時間）まで開催する。

今年のメタルフェスでは、ヘッドライナーとして人気ロックバンド「KISS」が登場。期間限定でストアに登場する「KISS」がテーマの新車長や、徽章・銘刻などのカスタマイズアイテム、そしてそれらが収録されたスペシャルバンドルが販売される。

さらに、「KISS」個人獲得Opや、全く新しいイベントモード「ステージへ急げ！」、またこのイベントモードと並行してコミュニティOpも開催される。

3D車長

KISSのクラシックな4人のステージペルソナが、3D車長として登場する。KISSの各3Dヒーロー車長には、特別に作られたオリジナル音声が収録。さらに、「The Demon」と「The Starchild」の音声は、ステージで彼らを体現した張本人たち、ジーン・シモンズ（The Demon）さん、とポール・スタンレー（The Starchild）さんによる声が当てられている。

そして、「The Spaceman」と「The Catman」は、今回特別に選ばれた声優を起用し、ジーンさん、ポールさん自身の監修のもとで収録されている。

また、ヒーロー車長は初期状態でスキルスロット3個が開放済みで、獲得車長EXPに30％のボーナスが加算される。

The Demon

The Starchild

The Spaceman

The Catman

2D車長

「KISS」2D通常車長には、3Dバージョンと同じオリジナル音声が収録。「KISS Fans」2D通常車長については、標準的な車長ボイスを収録、例外として「"Steven"（KISS Fan）」には、3D車長「"Steven"」と同じオリジナル音声が収録されている。

また、通常車長は初期状態でスキルスロット1個が開放済みで、通常のレートで車長EXPを獲得できる。

「メタルフェス2025」では、ロックンロールとヘヴィメタルが融合した人気ロックバンド「KISS」をテーマにした4種類の車輌が登場する。

さらに、KISSプレミアム車輌をガレージで選択すると、KISSの名曲「Rock and Roll All Nite」が流れる。（※ライセンス契約により、この楽曲のゲーム内での使用権は期間限定となっており、将来的に失効する可能性がある。）

傭兵 Tier VIII 重戦車 The Demon

【Metal Fest 2025: KISS Tank and Commander Showcase】

モード：第二次世界大戦

国籍：傭兵

Tier：VIII

車輌タイプ：重戦車

傭兵 Tier VIII 中戦車 The Starchild

モード：第二次世界大戦

国籍：傭兵

Tier：VIII

車輌タイプ：中戦車

独立陣営 戦後（時代1）重戦車 The Spaceman

モード：冷戦

陣営：独立陣営

時代：戦後（時代1）

車輌タイプ：重戦車

独立陣営 戦後（時代1）軽戦車 The Catman

モード：冷戦

陣営：独立陣営

時代：戦後（時代1）

車輌タイプ：軽戦車

個人Opに挑戦して、「KISS」2D車長や35％車輌割引（4種類の「KISS」車輌のうち1種類に適用可）などが獲得できる。このOpの目標は、戦闘でベストを尽くし、「KISSの推しメン」を決める。Op終了まで「推しメン」を選択する必要はないが、選択できるのは1人のみとなっている。

誰を選ぶかによって、獲得可能な「KISS」2D車長と、35%車輌割引の適用車輌（4種類のKISSプレミアム車輌のいずれか）が決定する。また、KISS車輌にKISS車長を搭乗させると、1回の戦闘で両方のボーナスポイントを獲得できる。

また、ステージを進行すると、消耗品、メタルフェス・ウォーチェスト、期間限定メタルフェスアイテムなどの報酬がもらえる。詳細は「『KISS』個人獲得Op」のページにて確認できる。

【Metal Fest 2025: Join the Battle With Paul Stanley of KISS !】

メタルフェス「アンコール」

メタルフェス個人Opを完了すると、「アンコール」をすることができる。アンコールを完了するたびに、もう1人の「KISS」2D車長と35％車輌割引を獲得できる。アンコールは、メタルフェス個人Op完了後、ゲーム内ストアにアクセスすると開始することができ、「アンコール」バンドルを100,000シルバーで購入すると、アンコールOpがアンロックされる。

※アンコールを完了したい場合は、毎回ストアからアンコールバンドルを購入する必要があります。先ほどのOpと同様に、Op終了時にKISSメンバーの1人を選択でき、その2D通常車長とプレミアム車輌の35％割引を獲得できます。同じKISSメンバーを複数回選択した場合、車長は複数人獲得できますが、そのメンバーの車輌に対する割引の重複適用はできません。

「ステージへ急げ！」＆コミュニティOp

メタルフェス開催3年目にして、全く新しいイベントモード「ステージへ急げ！」が登場。さらに、このイベントモードと並行してコミュニティOpも開催される。Opを進行すると、「KISS」3D車長（全4種）と「KISS」プレミアム車輌（全4種）の割引など、期間限定のメタルフェス報酬が獲得できる。

ステージへ急げ！「ルール説明」

イベントモード「ステージへ急げ！」は、「メタルフェス 2025」の最初の2週間にわたって開催される。第1週は、第二次世界大戦車輌、第2週は冷戦車輌が対象となる。

「ステージへ急げ！」では、このイベント専用にデザインされたマップで制圧戦ルールが採用される。3つの拠点を制圧し、敵車輌を撃破してポイントを獲得しよう。先に1,000ポイントに到達したチームが勝利となる。各拠点は確保している間、1秒ごとにポイントを獲得、センターステージ周辺のメイン拠点ではポイントが2倍になる。

【「ステージへ急げ！」の戦闘に参加する 2つの方法】

・モード選択画面に移動して選択する。

・ガレージで左トリガー（LT）と右トリガー（RT）を同時に押す。これでイベントモードのガレージに直接移動して、使用する車輌を選択できる。

ステージへ急げ！「コミュニティOp」

このOpを達成するには、コミュニティのすべての戦車兵が協力してポイントを獲得する必要がある。コミュニティが獲得したポイント数は、ゲームのモード選択画面で確認できる。

これらのポイントは「メタルフェス個人Op」のポイントとは異なり、コミュニティOpのポイントは「ステージへ急げ！」をプレイすることでのみ獲得可能となっている。

目標を達成すると、コミュニティOpポイントだけでなく、「Gods of Thunder」シーズンを進めるためのポイントも獲得できる。

※コミュニティOpの報酬を受け取る資格を得るには、自身で最低5ポイントのコミュニティOpポイントを獲得する必要があります。

※各ステージの報酬は、ステージが完了し次第、資格を持つ各プレーヤーに付与されます。ステージ完了後に資格を得た場合は、資格を得た時点（5ポイントを獲得した時点）で報酬を受け取れます。

※コミュニティOpは「ステージへ急げ！」開催期間中の2週間にわたって行なわれるため、第二次世界大戦バージョンと冷戦バージョンの両方で獲得したポイントが合計されます。

メタルフェスの限定アイテムを14日間プレゼント！ 「ロックンロール報酬」イベント

開催期間：8月26日～9月8日

「ロックンロール報酬」イベントは、メタルフェスの最初の2週間にわたって開催される。期間中は、ゲームにログインすると、毎日無料のランダムギフトを受け取ることができる。

通常のログイン日では、「ギフトを受け取る」ボタンを押すと、4種類の候補アイテムの中から1つがランダムで付与される。ギフトには、ゴールド、シルバー、プレミアムアカウント、テーマ別カスタマイズアイテムなど、様々なアイテムが含まれる。

さらに、14日間のうち特定の日には、ログインした全員が特別なミステリードロップを獲得できる。ドロップの内容や開催日は、ログインにて確認できる。

また、14日間のうち10日ログインすると、コレクターやKISSファン必見の特別アイテム、ガレージ備品「KISS Marquee Sign」を獲得できる。

ストアバンドル

ショップで購入したすべてのプレミアム車輌バンドルに、ガレージスロット、通常弾、プレミアム弾が付属する。バンドルの内容や注意事項は以下リンク先にて確認できる。

【ストアバンドル一覧】

・「KISSメガバンドル」

・「車輌バンドル」（※同じ車輌の割引は重複して利用できません）

・「車長バンドル」

・「カスタマイズアイテム」

