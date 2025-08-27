【小林 久】「買い物の喜びゼロ」と批判されても…コンビニを駆逐し、首都圏で「まいばすけっと」が爆増する「必然の理由」

破竹の勢いで増える「まいばすけっと」

首都圏の住宅街を歩けば、そこかしこにコンビニの看板が目に入る。だが日常的に使うには「値段が高い」と感じる人も多い。かといって、いま話題のロピアもオーケーもヤオコーもない。そんな都市部で、住民たちの救世主として“君臨”するのが、「まいばすけっと」（通称：まいばす）である。

標準的な店舗面積はわずか50坪前後とコンビニサイズでありながら、生鮮食品や総菜を含め、一般的なスーパーと同等の品揃えを実現しているのが特徴だ。

2005年に横浜市保土ヶ谷区でスタートしたこの小型スーパーは、東京23区を中心に、コンビニの跡地や住宅街の空きスペースなど首都圏に1252店舗以上を展開し（2025年7月時点）、年間150〜200店舗というハイペースで増殖中。将来的には5000店体制を視野に入れるほど、破竹の勢いで拡大している。いまやコンビニ王者のセブンイレブンも「最大の脅威」と、その警戒心を隠さない。

なぜ、ここまで爆増しているのか？ その理由は、いわゆる「都会の買い物難民」をフォローする高密度な出店戦略と、親会社イオンの商品力を背景に、コンビニの弱点とされる生鮮食品（青果・精肉・鮮魚）や惣菜・弁当を充実させたことだ。加えて、人気のプライベートブランド「トップバリュ」を含め、それらの商品をコンビニより低価格で販売した点にある。

「都市部の買い物難民」の救世主に

そもそもスーパーは「広い売り場と豊富な品揃え」が命とされてきた。売り場の面積が小さければ固定費負担が重く、利益を出しにくい──よって小型店舗は採算が合わないとされてきた。これが業界の常識だった。

実際、ライフ、サミット、オーケーといった大手スーパー各社は1500〜2000平方メートル規模の大型店舗を郊外に展開している。車を持つ消費者を広範囲から集客するモデルのため、都心部では出店余地が少なく、店舗間の距離も開きがちだ。

ところが、首都圏は世界でもまれな条件を備えている。世界屈指の鉄道網と人口密度を誇り、車を持たない世帯も多く、たとえ車を所有していても平日はほとんど使わないという家庭も多い。さらに年々免許を返納する高齢者は増え続け、その移動距離は限られてくる。つまり「近いこと」が店選びの最大条件になっているのだ。

こうして、大手チェーンの隙間を埋めるように、まいばすはコンビニ並みの密度で住宅街に浸透していった。

農林水産政策研究所の推計によれば、買い物難民は地方に490万人いるが、三大都市圏にもなんと400万人以上存在するという。大都市のなかにも、徒歩圏に店がなく困っている層は少なくない。まいばすは、そうした「都市部の買い物難民」にとって格好の受け皿となったのだ。

スーパーとコンビニの「良いとこどり」を実現

その結果、「こういう店でいいんだよ！」と待ちこがれた客が次々に固定客になっていった。

まいばすの強みは、スーパーの低価格とコンビニの利便性の「良いとこどり」を実現した点にある。24時間営業ではないが、早朝から深夜まで営業している店舗が多く、必要な食材を“そこそこ安く・そこそこ揃う”形で提供する。そんな店がこれまで首都圏になかったのである。「まいばすけっと」の独壇場となるのは必然だった。客のニーズを先取りし、ライバルが現れる前にシェアを広げることこそ「先行者利益（早い者勝ち）」を得る秘訣といえる。

このモデルを支えているのは、イオングループの強力な物流インフラとコスト管理だ。

青果や精肉などは加工センターでパック済みにし、店舗では陳列するだけ。通常スーパーで店舗の3割近くを占めるバックヤードを1〜2割に圧縮し、売り場を最大化。生鮮品の管理のマニュアル化により専門人員を減らし、特売を行わずあえて自社店舗同士を近接させる「ドミナント出店」で客を分散させることで、1店舗あたり2〜3人のスタッフで回せる体制を築いた。

出店時も、他社が撤退した居抜き物件を活用することで極力コストを抑えている。さらに、まいばすはすべてが「直営店」方式のため、コンビニのようにフランチャイズオーナーへの収益配分も不要というのも大きい。

「買い物の喜びが感じられない」批判の声も

こうした実用性重視、徹底的なコストパフォーマンスに振り切った姿勢から、SNSではときに「買い物の喜びを一切感じられない」「惣菜や弁当がまずすぎる」などの辛辣な意見も見られる。だが、こうした声は「良いとこ取り」をした“反作用”ともいえる。

実際、折り込みチラシや特売日廃止などの効果もあって、営業利益率は高水準を維持し続けている。2025年2月期の売上は2903億円、営業利益は81億円と右肩上がりで、イオンの食品スーパー部門の成長を牽引している。

事業開始当初は赤字続きだったが、店舗数が増えた2016年度ごろからは黒字に転換し、2019年度には累積損失を解消した。イオンの資本力に支えられながらも、地道な多店舗化がたしかな収益基盤を作り上げたといえるだろう。

スーパーでもコンビニでもない中間形態。“生活者が毎日使うからこそ強い”。それが、まいばすけっとの成功の本質なのだ。

