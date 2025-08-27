フランスメディアのラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）はこのほど、中国各地に女性専用の旅館やカフェ、クラブが作られていると伝えた。中国の女性は家庭や職場で「一定の役割」を果たすことを求められており、女性があるがゆえの「圧力」から逃れるための「避難場所」として機能しているという。

記事によると、浙江省杭州市の郊外にある民宿の「ココの世の外の桃源」を独力で設立したのは、30歳女性のCさんだ。Cさんは仕事でしばしばハラスメントを受けており、普通に仕事ができなかった時期もある。そのことで「人が自由に振舞える場所を作れないか」と考えたという。

Cさんが作った民宿には菜園があり、ガチョウも飼育されている。男性は一人もいない。この民宿は多くの新興女性コミュニティーのひとつだ。女性たちはここで、「仕事と生活の二重の圧力」から逃れてリラックスすることや互いに助け合うことを求める。個人の話題を自由に語り、「自分は脅かされていない」と感じることができるという。

Cさんは民宿を開業する前に、春節（旧正月）期間中の宿泊イベントを企画した。参加した多くの女性は、春節期間中に家族から「侵入的な質問」をされる。つまり、特に30歳に近づくと、結婚についてあれこれ尋ねられるので、その圧力から逃れるため宿泊イベントに参加したことが分かった。

Cさんは、「女性は家庭内でしばしば、多くの役割を演じる必要があります。年長者や子どもの世話をし、家事を処理せねばなりません。同時に仕事の責任も負います」と述べ、「女性は、何の役割も演じなくてよい場所を必要としています」と説明した。

この民宿を訪れた28歳の女性は、「女性は男性がいれば、自分の振る舞いに注意するのですが、ここでは束縛なく交流できます」と述べた。女性らは、改装された古い家で一緒に肉まんを作り、快適なリビングでゲームをし、コーヒーを飲む。笑い声が絶えず聞こえてくる。

一部の批評家は、このような女性専用スペースが性別による対立を助長する可能性があると考えている。しかしCさんは、「女性は子どもや高齢者と同じように、類似した人生の軌跡や問題を持つ社会集団です。互いに理解しやすく、共感を生みやすいわけです」と反論した。条件や境遇に共通点がある人は、互いに交流できる場を持つべきとの考えだ。

同じく杭州市郊外の秀渓村では、46歳女性のYさんが「彼女の空間」というクラブを開設した。質素な家具と書道芸術を融合させた場所で、最初に3980元（約8万2000円）を支払えば、生涯いつでも訪れることができる。

Yさんは、「この空間は長期にわたる精神面での支援を提供することを目的としている」と説明した。「もし彼女が失業し、家族を失い、あるいは都市生活に圧倒されて息が詰まるような状況にあっても、彼女はここに来れば少しの温かさを見つけられることを知っています。これが、女性に精神面での力添えをすることになるのです」と強調した。

34歳女性のJさんは、北京市で「半辺天（天の半分）」という女性専用のカフェ書店を開店した。店名は「婦女能頂半辺天（女性は天の半分を支えることができる）」という、中国でよく言われる文句から取ったと思われる。すなわち「女性は社会や家庭で男性と同じぐらい重要な役割を果たすべきだ」との考え方だ。Jさんは男性にはパーティーやスポーツ活動など多くの社交の機会がある一方で、女性には同様の交流の場が欠けていると指摘した。

Jさんは、女性は「結婚しないままに年を取ったらどうするのか」と繰り返し言われると指摘。女性のためのコミュニティーは将来、100％女性による長期の共同生活により、年を取った女性が互いに助け合って生活するという形態が、伝統的な観念に対抗する「解決策」になり得ると考えている。（翻訳・編集/如月隼人）