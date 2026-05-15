1位は1981年のサイ・ヤング投手米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板した。7回105球を投げ、4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームは4-0で勝利し、3勝目を挙げた。防御率は0.82でナ・リーグトップに浮上し、ドジャース史上2番目となる好記録を作ったが、1位の記録に衝撃が走っている。大谷は初回に四球と安打を許すも以降は2三振を奪うなど3回を終えて無失点で切り抜