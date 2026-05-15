5月16日18時 復帰配信 hololive DEV_IS「FLOW GLOW」所属のVtuber・虎金妃笑虎（こがねいにこ）さんは、5月16日18時より復帰配信を実施することを明らかにした。 虎金妃笑虎さんは、医師から適応障害という診断が下されたことを理由に3月より活動休止に入っていたが、医師と相談の上復帰することに決定。Xでは自身のファンを指す「ニコ担」に向けたメッセージも投稿している。 ニコ担