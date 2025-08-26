¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×»þÆ©Ìµ°ìÏº¤ÎÌÏÂ¤Åá¤¬¡ÖÂÐ¾ÝÇ¯Îð15ºÐ°Ê¾å¡×¤ÇÏÃÂê¤Ë¡¢ÂæÏÑ¥Í¥Ã¥È¤ÏÊª¸ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¸ÀµÚ
2025Ç¯8·î23Æü¡¢ÂæÏÑÈÇYahoo¡ª¤ÎYahoo´ñËà¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÌÏÂ¤Åá¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤¬¡¢ºîÃæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¤¬¸½ºßÂç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥Ö¡¼¥à¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ºîÃæ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë²âÃì¡¦»þÆ©Ìµ°ìÏº¡Ê¤È¤¤È¤¦¤à¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤¬´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Öµ¬Äê°ãÈ¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
2Ç¯Á°¤ËBANDAI SPIRITS ¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿»þÆ©¤ÎÌÏÂ¤Åá¤Î¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡ÖÂÐ¾ÝÇ¯Îð15ºÐ°Ê¾å¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºîÉÊ¾å¤Î»þÆ©¤ÎÇ¯Îð¤Ï14ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤ÎÌ·½â¤ËÂÐ¤·¤ÆÂæÏÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¡ÖÅá¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÈá·àÅª¤À¤è¤Í¡×¡ÖÂçÀµ»þÂå¤Ë¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ä¡×¡ÖÉÏ¤·¤¤²È¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÁá¤¯¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£Àè¿Ê¹ñ¤Î´ð½à¤Ê¤ó¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÌµ°ìÏº¤ÎÎã¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ·¤Ó¤Ç¤â¡ÊÌ¤À®Ç¯¤Ï¡ËÅá¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢Êª¸ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë