欧州を代表する強豪クラブによって争われる世界最高峰のサッカーの大会「UEFAチャンピオンズリーグ」（CL）。2025-26シーズンもWOWOWがリーグフェーズから決勝まで独占生中継（放送・配信）する。

大会は現在、最後の出場7枠をかけたプレーオフが行なわれており、8月27日（水）と28日（木）の2nd legが終了すると、本選となるリーグフェーズに出場する全36クラブが出揃い、いよいよ本格開幕を迎える。 プレーオフ終了翌日にモナコで行なわれるリーグフェーズの組合せ抽選会を、WOWOWサッカー公式YouTubeとWOWOWオンデマンドで、8月29日（金）午前0時30分〜ライブ配信する。 このライブ配信のスペシャルゲストでは、「UEFAチャンピオンズリーグ 2024-25 FINAL WOWOWスペシャルサポーター」としてドイツ・ミュンヘンで行なわれた昨シーズンの決勝「パリ・サンジェルマンvsインテル」を現地観戦し、SNSでその熱狂と興奮を届けてくれた、7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」のSOTAとJUNONが出演することが決定。 解説の戸田和幸氏、林陵平氏、進行の横内洋樹アナウンサーらと組合せ抽選会を実況しつつ、決定した注目の対戦カードや今シーズンのみどころを展望する。

以下は、２人のコメント。SOTA（BE:FIRST）「いつも遠くから楽しみにドキドキしていた瞬間に近くで関われることが本当に嬉しく、感謝でいっぱいです。先日、現地で決勝を観て、CLには他にない熱いものがあるなと確信したので、今年もより沢山の方にサッカーの魅力が広がってくれると思います！！少しでも力になれるように頑張りたいと思います！全力で楽しみたいです！」JUNON（BE:FIRST）「先日CL決勝を目の前で観戦させていただいて会場やスタジアム周辺の雰囲気から何から何まで肌で楽しさと熱量を感じた大会をまた一（イチ）から観られること、そしてもう（今シーズンの）始まりを感じさせていただける嬉しさで楽しみです！」＜番組情報＞★「 UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26 リーグフェーズ組合せ抽選会 」【配信日時】8月29日（金）午前0時30分〜 （8月28日（木）24時30分）【配信先】WOWOWサッカー 公式YouTube、WOWOWオンデマンド【出演】スペシャルゲスト：SOTA、JUNON（BE:FIRST）／解説：戸田和幸、林陵平／進行：横内洋樹配信番組の詳細ページはこちら： https://youtube.com/live/bRkCc1F_b6U ＜関連情報＞■詳しい放送情報はWOWOW「チャンピオンズリーグ」番組オフィシャルサイトへ！■「 CL･EL 2025-26シーズンパス」も10月31日（金）23：59までの期間限定で販売中WOWOWサッカー公式 X ： （@wowow_soccer）WOWOWサッカー 公式 YouTube ： ※放送予定、出演者等の詳細は、オフィシャルサイトおよびオフィシャルTwitterで順次お知らせいたします。※ 「放送」はテレビ放送、「配信」はWOWOWオンデマンドでご覧いただけます。