º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¤¥µ¥¯¤ò¼êÊü¤¹¤Ù¤¡©¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼OB¤¬»ýÏÀÅ¸³«
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤Îµî½¢¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏÊü½Ð¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô¤¬À¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¥¤¥µ¥¯¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤â·ç¾ì¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØLiverpool Echo¡Ù¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¥í¥ó¥É¥ó¤Î3¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¹»á¤¬¥¤¥µ¥¯¤Î°ÜÀÒÁûÆ°¤ËÂÐ¤·¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢Èà¤À¤±¤òÀÕ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤â¸½¾õµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¡¢»ä¤Ï»¿Æ±¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÈà¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯´Ö¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤ÇÊü½Ð¤òÇ§¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£µð³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤³¤ì¤Û¤É¶ì¤·¤á¤ë¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂÐ½è¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÇË¡³°¤Ê¶â³Û¤òÍ×µá¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤ÏÅ±Âà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÁª¼ê¤ÏÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï1·î¤Ë¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤ÏÈà¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¼åÂÎ²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¥¤¥µ¥¯¤ò¼êÊü¤¹¤Ù¤¤À¡×