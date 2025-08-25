HANA¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÆü¡È4·î2Æü¡É NAOKO¡ÖÀ¸ÇÛ¿®¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¯¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖCHINTAI presents ¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å Chapter #0 ¡ÁTouch Your Heart¡Á¡×¡ÊËè½µÆüÍË12:30¡Á12:55¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤¬¼«¿È¤Î¼ñÌ£¤ä¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Þµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò1ºý¤ÎËÜ¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢É³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤ÎNAOKO¤µ¤ó¡¢MAHINA¤µ¤ó¡¢MOMOKA¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿3¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤«¤é¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´¶¤¸¤È¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢MAHINA¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¿·Ê¿§¤È¤«±ÇÁü¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¡È¤´¤¯°ìÉô¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤È¤¹¤´¤¤»×¤Ã¤Æ¡£1¤Ä¤ÎÆ°²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢²¿»þ´Ö¤â¤«¤±¤Æ°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿ÍÍ»Ò¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢NAOKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥«¥á¥é¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»£¤êÊý¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¤äÆ°²è¤Ç±Ç¤ë²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÁÛÁü¤·¤¿¤ê¡¢ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡È¡Ê¼«Ê¬¤â¡Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
MOMOKA¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¤È¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ç²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2½µ¤ËÅÏ¤ëHANA¤Î3¿Í¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡È¥¥ã¥Ã¥¥ã¡É¤È¤Ï¤·¤ã¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¹¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤¼¤Ò¡ÊHANA¤Î¡Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥§¥¹¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿3¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤«¤é¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´¶¤¸¤È¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢MAHINA¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¿·Ê¿§¤È¤«±ÇÁü¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¡È¤´¤¯°ìÉô¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤È¤¹¤´¤¤»×¤Ã¤Æ¡£1¤Ä¤ÎÆ°²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢²¿»þ´Ö¤â¤«¤±¤Æ°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿ÍÍ»Ò¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢NAOKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥«¥á¥é¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»£¤êÊý¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¤äÆ°²è¤Ç±Ç¤ë²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÁÛÁü¤·¤¿¤ê¡¢ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡È¡Ê¼«Ê¬¤â¡Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
MOMOKA¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¤È¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ç²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2½µ¤ËÅÏ¤ëHANA¤Î3¿Í¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡È¥¥ã¥Ã¥¥ã¡É¤È¤Ï¤·¤ã¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¹¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤¼¤Ò¡ÊHANA¤Î¡Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥§¥¹¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§CHINTAI presents ¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å Chapter #0 ¡ÁTouch Your Heart¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 12:30¡Á12:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/heart/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§ @ChaperZero_JFN https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12630
