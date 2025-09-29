この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元火葬場職員の下駄華緒氏が、自身のYouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」で、視聴者から寄せられた「ある火葬場の酷い実態」について言及。その火葬場がかつて自身の勤務先であったことを明かし、怒りと悲しみをあらわにした。



動画で取り上げられたのは、ある葬儀業者から寄せられた情報。その内容は、特定の火葬場職員による業者への威圧的な態度を告発するものだった。業者に対して「オイ！コラ！ボケ！」といった暴言を吐き、わずか5分ほどの遅刻に対しても「焼かねえぞ？いいんか？」と恫喝。この一件では、葬儀社のスタッフが土下座をして許しを乞う事態にまで発展したという。



さらに理不尽なのは、遅刻を恐れて早く到着した場合でも「何しに来たんだ？」と怒鳴られること。このため、情報提供者の葬儀社では、トラブルを避けるための苦肉の策として、出棺時間を30分早めるという異例の対応を取らざるを得ない状況だと語られた。



この衝撃的な内容に、下駄氏は「めっちゃ悲しいことがあるんすよ」と沈痛な面持ちで語り始めた。問題の火葬場が、何を隠そう自身が過去に働いていた場所だったのだ。「僕が辞めてから十数年経って、これか…」と、かつて細やかな配慮を徹底し、業者とも良好な関係を築いてきた職場が変わり果てた姿に、深いショックと虚しさを滲ませた。



下駄氏は、このような状況が生まれた背景に「指定管理者制度の弊害」があると指摘。入札によって運営会社が変わり、従業員も総入れ替えになった結果、これまで築き上げてきたノウハウや文化がリセットされてしまったのではないかと分析する。



「冗談でも言ったらアカン」「業者にもご遺族にも失礼極まりない」と強い口調で批判した下駄氏。動画の最後には、このような理不尽な対応に泣き寝入りせず、葬儀業者や遺族が「自治体に言ったほうがいいレベル」と声を上げることの重要性を訴え、業界の健全化を強く求めた。