25日13時現在の日経平均株価は前週末比102.89円（0.24％）高の4万2736.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は886、値下がりは662、変わらずは69。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を79.01円押し上げている。次いでリクルート <6098>が37.68円、アドテスト <6857>が29.71円、ファナック <6954>が18.40円、信越化 <4063>が14.52円と続く。



マイナス寄与度は30.93円の押し下げでテルモ <4543>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が26.51円、ＫＤＤＩ <9433>が21.68円、バンナムＨＤ <7832>が16.61円、良品計画 <7453>が9.15円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、証券・商品、サービスと続く。値下がり上位には電気・ガス、倉庫・運輸、空運が並んでいる。



※13時0分3秒時点



株探ニュース

