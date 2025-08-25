ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Îº£¡¡¼Ì¿¿½¸¼«¸ÊºÎÅÀ¡Ö1ËüÅÀ¡×ÇÐÍ¥¶È¤Ø°ìÊâ
ËÜÅÄ¿¿ô¥¤¬8·î23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç1st¼Ì¿¿½¸¡ØMARIN¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼Å¾¸þ¸å¤Î¿´¶¡¢Áª¼ê»þÂå¤Ë¤Ïµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²°³°¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î»£±ÆÈëÏÃ¡¢¤µ¤é¤ËÇÐÍ¥¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Ï¼«¿È¤Î24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë8·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£»£±Æ¤ÏÂæÏÑ¤ÎÂæÃæ¤ä¹âÍº¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö1ËüÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼«¸ÊºÎÅÀ¤·¡¢¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ËÜÅÄ¤Ï2024Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ»î¹ç¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦³ê¤ì¤Ð³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£½¼¼Â¤·¤¿¥·¥ç¡¼¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²òÊü´¶¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä©Àï¤À¤Ã¤¿²°³°¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°áÁõ¤òÃå¤ë¤¿¤áÆü¾Æ¤±¤Ï¸·¶Ø¤Ç¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²°³°¥×¡¼¥ë¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤âÁÇÅ¨¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤â°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£9·î5Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹Í½Äê¤Ç¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏËå¤ÎËÜÅÄË¾·ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖË¾·ë¤Î¥»¥ê¥ÕÎý½¬¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¶¦±é¤·¤¿ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤â¡¢Ë¾·ë¤È¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÇÐÍ¥¶È¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«Ä©Àï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£½¼¼Â¤·¤¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊË»¤·¤¤1Ç¯¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅÄ¿¿ô¥¤ÎÂè2¾Ï¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥ ¡Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜÅÄ
ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤â°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£9·î5Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹Í½Äê¤Ç¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏËå¤ÎËÜÅÄË¾·ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖË¾·ë¤Î¥»¥ê¥ÕÎý½¬¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¶¦±é¤·¤¿ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤â¡¢Ë¾·ë¤È¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÇÐÍ¥¶È¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«Ä©Àï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£½¼¼Â¤·¤¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊË»¤·¤¤1Ç¯¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅÄ¿¿ô¥¤ÎÂè2¾Ï¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥ ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤âÄ©Àï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊË»¤·¤¤1Ç¯¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿