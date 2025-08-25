敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1打点で8-2の勝利に貢献した。9回にリーグトップに並ぶ45号となるソロを放つと、米レポーターは、直後に目撃した“珍光景”を伝えている。

7-2でリードする9回1死。大谷は松井裕樹の高めへの速球を強振した。鋭い打球は右中間席へ一直線。打球速度108.9マイル（約175キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）の一発だった。大谷は悠々とダイヤモンドを一周した。ベンチに戻った大谷はパドレスのユニホームをまとったファンとハイタッチ。これにはデーブ・ロバーツ監督も爆笑し、テオスカー・ヘルナンデス外野手は笑顔を浮かべていた。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」でレポーターを務めるデビッド・ヴァセイ氏は、自身のXで実際の画像を公開。文面で「ドジャースベンチの横で試合中にずっと野次を飛ばしていたパドレスのファン。最後はオオタニが負かした」と伝え、大谷がやり返していたのだと紹介した。



（THE ANSWER編集部）