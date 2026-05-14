イスラエルのネタニヤフ首相（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル首相府は13日、ネタニヤフ首相が2月末からの対イラン戦闘中にアラブ首長国連邦（UAE）を秘密裏に訪問し、ムハンマド大統領と会談したと発表した。首相府は両国関係の「歴史的な突破口になった」と主張した。イスラエル首相のUAE訪問は極めて異例。訪問を公表することで、イランをけん制する狙いがあるとみられる。訪問時期や会談の詳細は明らかにし