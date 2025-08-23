今井達也が今季2度目の完封勝利、西武が2連勝

ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテと西武の試合は、2-0で西武が勝利した。

西武は初回、先頭の渡部聖弥外野手が二塁打で出塁すると、2死からタイラー・ネビン外野手の適時打で先制点を挙げる。先発の今井達也投手は安打を許しながらも得点は与えず、3回、4回は3者凡退に仕留めた。5回に安打と犠打で1死二塁のピンチを招いたが、ここも無失点で切り抜けた。

打線は8回、古賀悠斗捕手、滝澤夏央内野手の連打などで無死二、三塁の好機を迎えると、1死から渡部聖の犠飛で1点を追加。今井は6回以降打者を3人に抑え、9回は3者連続三振で締めた。

2-0で勝利した西武は、今井が9回114球4安打2四球12奪三振無失点で今季2度目の完封勝利。打線はネビンが2安打1打点の活躍を見せ、2連勝を飾った。敗れたロッテは、先発のブライアン・サモンズ投手が6回109球3安打2四球4奪三振1失点の好投も、打線が今井を捉えきれず。計4安打に終わり、カード負け越しを喫した。

12安打8得点の日本ハムが鷹に連勝、福島蓮は5回2失点で3勝目

エスコンフィールドで行われた日本ハムとソフトバンクの試合は、8-3で日本ハムが勝利した。

日本ハムは2回、先頭のフランミル・レイエス外野手に26号ソロが生まれ、先制に成功。続く野村佑希内野手、石井一成内野手の連打で無死一、三塁の好機をつくると、万波中正外野手の適時打、水野達稀内野手の押し出し四球、水谷瞬外野手の内野ゴロ間にそれぞれ1点を加え、この回4点を挙げた。

先発の福島蓮投手は3回まで無失点を続けるも、4回に牧原大成内野手の3号2ランで2点を失う。打線はその裏、2死一、三塁から清宮幸太郎内野手が適時打を放ち、すぐさま1点を返した。福島は5回85球3安打3四球7奪三振2失点と試合をつくり降板。

打線は6回に清宮の2打席連続適時打、7回にはレイエスにこの試合2本目の27号ソロ、石井一成に3号ソロが生まれ、点差を6点に広げた。6回からはドラフト1位ルーキーの柴田獅子投手がプロ2度目の登板で2回2/3を1失点。8回途中からは上原健太投手、9回は金村尚真投手が無失点でつなぎ、8-3で試合終了。

勝利した日本ハムは首位攻防3連戦の勝ち越しを決め、ゲーム差を1.5とした。先発の福島が3勝目をマーク。12安打8得点の打線では、レイエスが2本塁打2打点、石井が3安打1本塁打、清宮が3安打2打点の活躍を見せた。

敗れたソフトバンクは、先発の有原航平投手が6回97球9安打2四球2奪三振6失点。牧原大が3安打3打点1本塁打、山川穂高内野手が2安打を放つなど計9安打も、好機を生かしきれなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）