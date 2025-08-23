Mrs. GREEN APPLEが、8月22日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に出演し、「夏の影」をテレビ初披露した。メンバーの大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）が自身のInstagramにオフショットを公開している。

（関連：【画像】ミセス、AKB48との記念撮影でノリノリポーズ ）

大森は「夏の影」を表す風鈴の絵文字とともに、メガネ姿にストライプシャツでダブルピースを決めるラフなオフショットを投稿。大森は共演の亀梨和也とプライベートでの交流があることを明かし、お互いに多忙の今年のスケジュールは見送り、来年に食事の約束を交わしていた。

藤澤は「「夏の影」皆さんの色んなシーンに寄り添う楽曲になれば幸いです」「残りの夏も、良き時間と思い出を！」と綴りながら、爽やかなオフショットをポスト。この日は、AKB48レジェンドOGメンバーとして前田敦子、指原莉乃、高橋みなみ、小嶋陽菜が出演。「Everyday、カチューシャ」披露後に、コメントを求められた藤澤は「ちょっとー！本物ですね。ヤバいですね。僕の学生時代の黄金メンバーのみなさんですからね。神7。当時僕は高校生の文化祭で歌わせていただいたりもしたので、すごい思い出に残っているので、ちょっと今日本当にすごい1日だなと思って噛み締めてます」と話していた。Instagramにも「10代の頃Mステ観てた時の感覚のような...夢のような時間でした」と記しており、AKB48のグループ公式SNSには、ミセスの3人との記念写真がアップされている。

（文=リアルサウンド編集部）