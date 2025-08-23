なくなり次第終了だって（泣）【サーティワン】しびれる可愛さっ！？「大人気アイス」をチェック！

夏に食べたくなるものと言えば、ひんやり幸せな気持ちになれる「アイス」！ 今回は【サーティワン】で買える「ポケモンコラボアイス」をピックアップ。かわいすぎて食べるのがもったいない！？ と話題の商品をご紹介します。

全部良い！ 選べない！「ポケ夏キャンペーン」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「見てるだけでワクワクするーッ！」と大興奮のこちらは、毎年夏に登場する、サーティワンの人気イベント「31ポケ夏！ キャンペーン」のポケモンコラボアイスです。7年目を迎える今年のテーマは「わくわく夏休み！」新作フレーバーや、食べるのがもったいないほどかわいいサンデーなど、子どもも大人も大満足の商品がそろっています。

かわいすぎる～！「ポケモンサンデー ピカチュウ」

レポーターHaruさんが「可愛すぎて食べられないよー」と一目惚れしたこちらは、ピカチュウをモチーフにした「ポケモンサンデー」。アイスは好きなフレーバーを選択可能。その上にクリームやピカチュウ型のチョコ、モンスターボールのアイスやピカチュウモチーフのバルーンといった、とにかくかわいいピックでデコレーションされています。カップにもいろいろなキャラクターがデザインされていて、インパクト抜群です。

おまけも豪華！「ポケモンサンデー パモ」

「ポケモンサンデー」は、先程ご紹介したピカチュウと、こちらの「パモ」の2種類がラインアップ。カラフルでキュートな見た目に「食べる前からテンション上がりました」とレポーターHaruさんも絶賛。さらにこちらのサンデーには、「ポケモンフレンダ」で使える「フレンダピック」がついてくるそう。ピカチュウとパモで、それぞれ違うフレンダピックがついてくるため両方食べるのもおすすめです！ どちらもお値段は\600（税込）です。

これ絶対買って！「ポケモンダブルカップ」

お気に入りのアイスでポケモンコラボを楽しみたい！ という方におすすめなのがこちらの「ポケモン ダブルカップ」。好きなアイス2つをポケモンデザインのカップ・サンデースプーンで提供してもらえます。レポーターHaruさんによると、カップは3種類から好きなデザインを選べるのだそう。Haruさんのイチオシのフレーバーは、今しか食べられない「ピカチュウ トロピカルソーダ」。爽やかなソルベとのことなので、暑い日にもさっぱり食べられそうです。

