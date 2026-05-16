ライフスタイルブランド「ÉCRU（エクル）」が、ランジェリーブランド「Maimia（マイミア）」との初コラボレーションを実現♡2026年5月6日（水）より、松屋銀座6階のMaimia店舗内で期間限定ポップアップを開催します。今回登場するのは、機能性とロマンティックなデザインを両立した吸水ショーツ「SUNMOON ÉCLAT PERIOD SHORTS」。毎日を心地よく彩る特別な一枚に注目です。 太陽と月をイメ