元不倫相手の前で、別の男と…。嫉妬正妻の“過激な命令”がとぶ地獄のWデート！＜奪い愛、真夏＞

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されていく。

8月22日（金）に放送された第5話では、主人公・真夏が、時夢の前で別の人とキスするよう命じられ…。

【映像】真夏＆元也、人前で唇を寄せ…

◆「ここでキスして」

タイムリープが起きたことによって既婚社長・時夢（安田）との“不倫キス”を回避し、時夢の妻・空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）に不倫がバレてしまう展開からも逃れられた真夏（松本）。

今度こそ時夢への気持ちを断ち切ろうと決意した真夏は、以前から自身に好意を寄せてくれていた元部下・日熊元也（ひのくま・げんや／白濱亜嵐）と2人きりで出かけてみることにした。

しかし、同僚・山上花火（やまうえ・はなび／森香澄）の暗躍により、真夏は元也と出かけた先でデート中の時夢＆未来夫婦と鉢合わせてしまう。

“不倫キス”を目撃する展開はなくなったものの、変わらず真夏と時夢の関係を疑っている未来は、ここでダブルデートを提案。そうして地獄のようなメンバーでボウリングをしに行くことに…。

さらに、未来はペアでボウリング対決をしようと言いだす。罰ゲームは、勝ったチームが負けたチームに“なんでも命令できる”というものだ。

対決が始まると、真夏は上手にピンを倒すことができず、チームとしては“敵”である時夢がこっそりアドバイス。このおかげで真夏は見事ストライクを取るも、未来は時夢の行為に気づいたのか「敵に塩送ったんだね」と憤りを募らせていく…。

そして対決が終了し、惜しくも真夏・元也ペアは敗北。

すると未来は、罰ゲームとして真夏たちに「ここでキスして」と命じた。

あまりにも過激な命令に戸惑う真夏だったが、未来から「できないの？ もしかしてほかに好きな人がいるとか」と責められると、意地になり「できますよ！ やりますよ！」と言い返してしまう。

真夏は辛そうに時夢を見るも、迷いを断ち切るように一度目を閉じ、「元也、キスしよう！ 今日デートなんだから」と元也に迫るのだった。